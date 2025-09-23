La Capital | La Ciudad | Avellaneda

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Este viernes, desde las 20 y hasta la medianoche, habrá un corredor cultural y gastronómico en Avellaneda entre Del Valle Iberlucea y Génova

23 de septiembre 2025 · 22:43hs
Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Después de la reprogramación por las lluvias del fin de semana pasado, este viernes 26 se realizará la nueva edición de La Noche en mi Barrio organizada por la Municipalidad de Rosario en Arroyito, con un corredor cultural y gastronómico sobre bulevar Avellaneda entre Del Valle Iberlucea y avenida Génova.

Entre las 20 y la medianoche habrá shows musicales con la presentación de las bandas Clásicos de Ayer, Hoy y Siempre, y Ser un Giran, una clase de yoga abierta a todo público y un paseo con feria de Economía Social junto a las propuestas gastronómicas del barrio. Además, se sumará un punto solidario con la Fundación La Visitación, institución que acompaña a mujeres en situación de vulnerabilidad.

>> Leer más: Un sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

También los clubes Rosario Central, Náutico Sportivo Avellaneda y Regatas harán demostraciones de distintos deportes sobre un escenario montado en Avellaneda entre Reconquista y del Valle Iberlucea.

Desde la Municipalidad se anunció que desde las 18 del viernes se implementarán desvíos en el transporte urbano sobre Avellaneda entre Génova y Del Valle Iberlucea. Las modificaciones en recorridos y paradas se extenderán hasta las 2 de la madrugada del sábado 27. Se verán afectadas las líneas 110, 113, 129, 153N y 153R.

Los desvíos se harán por calles alternativas como José Ingenieros, Drago, Juan José Paso y Cordiviola, según el recorrido habitual de cada línea. Quedarán momentáneamente anuladas las paradas: Avellaneda y E. Del Valle Iberlucea, Avellaneda y Almafuerte, Génova y Cordiviola, y José Ingenieros y Avellaneda, mientras que las principales paradas habilitadas serán las de Cordiviola y Reconquista, Cordiviola y José Ingenieros, Drago y Almafuerte, y Juan José Paso y Avellaneda.

"Con esta nueva edición, La Noche en mi Barrio continúa fomentando el consumo de cercanía, potenciando a los emprendedores locales, promoviendo el uso del espacio público y ofreciendo propuestas culturales y recreativas de calidad para toda la ciudadanía", remarcaron los organizadores.

