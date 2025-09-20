La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: "Prefiero chocar siendo rápido"

El piloto de Alpine explicó la maniobra posterior al despiste de su compañero Pierre Gasly en vísperas del Gran Premio de Azerbaiyán

20 de septiembre 2025 · 11:50hs
Franco Colapinto no pudo superar el primer corte de la clasificación.

Franco Colapinto no pudo superar el primer corte de la clasificación.

Al igual que el año pasado, Franco Colapinto sufrió un golpe la curva 4 y este sábado no pudo superar el primer corte de la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. "Prefiero chocar siendo rápido que ser lento y no chocar", afirmó en cuanto a lo ocurrido en la pista.

El piloto de Alpine no fue el único competidor del equipo que tuvo problemas en el circuito de Bakú. Pierre Gasly tampoco llegó a la Q2 y largará penúltimo. En cambio, el argentino quedó colocado en la ubicación 16 para la carrera del domingo.

El corredor oriundo de Pilar se lamentó por el choque y reconoció una distracción mientras iba detrás de su compañero. A pesar de este inconveniente, se mostró satisfecho con su rendimiento y ponderó que su tiempo fue mejor que el del francés.

¿Qué dijo Franco Colapinto?

En primer lugar, Colapinto aclaró que estaba en perfectas condiciones luego del impacto con su coche. "No pasó nada", aseveró ni bien comenzó el reportaje de ESPN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1969392706657898788&partner=&hide_thread=false

El expiloto de Williams admitió que el despiste de Gasly lo desubicó mientras estaba cerca de acceder a la segunda etapa de la qualy. Al respecto, precisó: "Cuando él se va, yo frené un pelín de más y, de golpe, el auto se me giró".

>>Leer más: Buenas señales para la continuidad de Franco Colapinto

"Obviamente, me desconcentró un poco. Pensé que iba a dar marcha atrás o algo", manifestó Colapinto fuera de la pista. A continuación sintió que el vehículo se fue de cola en la cuarta curva y no pudo continuar en la pelea por mejorar su ubicación de largada.

Indirectamente, el corredor dio cuenta de que fue mejor que Gasly en las últimas tres clasificaciones de Fórmula 1. En este caso sacó una gran ventaja con tres lugares de diferencia. Incluso hizo un análisis del rendimiento en el primer sector y apuntó: "Si no hubiera besado la pared (en el mejor intento), hubiera quedado dos décimas arriba y en la última vuelta ya estaba tres décimas más rápido".

¿Cómo fue el golpe de Franco Colapinto?

"Tengo que ver bien lo que pasó. Fue todo muy raro", concluyó el piloto de Alpine después de la qualy. A continuación empezó a prepararse para el Gran Premio de Azerbaiyán, que comienza este domingo a las 8 de la mañana de Argentina. La carrera de 51 vueltas cuenta con transmisión en vivo a través de por Fox Sports y Disney+. Max Verstappen consiguió la pole position y Carlos Sainz completa la primera fila de la parrilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1969382803180564572&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el argentino se golpeó en el mismo lugar en que lo hizo el año pasado con el Williams en la FP1. Entonces lo habían bajado al 16° lugar pero tenía la última chance con gomas medias y probablemente hubiera logrado el pase a la Q2 mientras el francés se quedaba 19°. O sea, volvió a ganarle la clasificación.

