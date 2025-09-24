La Capital | Policiales | estafas

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Un camillero de 37 años quedó en prisión preventiva bajo sospecha de que se hacía pasar por las mujeres para tomar créditos y pedir tarjetas

24 de septiembre 2025 · 12:41hs
El historial de estafas se ventiló en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El historial de estafas se ventiló en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe.

En menos de un año y medio, cuatro mujeres distintas sufrieron distintas estafas que les generaron deudas enormes. Las denuncias recayeron sobre un hombre que estuvo en pareja con tres de las víctimas y obtuvo más de 70 millones de pesos, de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía Regional de Santa Fe.

Matías D. L. P. tiene 37 años y trabajaba como camillero en una clínica de Santo Tomé, al sur de la capital provincial. Este martes quedó bajo prisión preventiva por orden del juez Leandro Lazzarini a partir de una investigación sobre delitos cometidos desde octubre de 2023, poco después del final del primer noviazgo. La cuarta víctima era amiga del imputado y también sufrió un gran perjuicio económico.

Como si la cifra total no fuera lo suficientemente impactante, la fiscal Yanina Tolosa presume que el detenido llegó a manejar 100 millones de pesos hasta que lo apresaron. De acuerdo a su explicación, el sospechoso "pedía nuevos préstamos para cancelar otros y volvía a endeudar" a las mujeres involucradas.

¿Cómo eran las estafas a las exparejas del camillero?

El denominador común de los testimonios que recabó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) es la falsificación de identidad. En todos los casos, Matías D. L. P. se hizo pasar por sus parejas a la hora de pedir dinero a través de diferentes sistemas de financiación.

La primera estafa tuvo lugar en octubre de 2023. Según la hipótesis de la fiscal, el camillero utilizó datos personales y una foto de su expareja para abrir una cuenta bancaria a su nombre. El vínculo había comenzado en junio de ese año y finalizó en agosto, de modo que la maniobra ilegal se llevó a cabo después de la separación.

La falsa clienta pidió dos préstamos personales que nunca pagó. De esta manera se registró una deuda de $ 5.928.970,93 por el incumplimiento. Además gastó 74.130,89 pesos con una tarjeta de crédito y luego empezaron a reclamarle $ 54.048,55 a raíz de la caída de la cuenta.

La estrategia se repitió en tres oportunidades hasta el día de la audiencia imputativa. No obstante, Tolosa está evaluando la posibilidad de sumar la denuncia de una cuarta expareja que tuvo un hijo con el camillero. La funcionaria remarcó que todas las mujeres mencionadas "están en una situación de especial vulnerabilidad por los engaños y aseveró: "El perjuicio hacia cada una fue económico, moral y emocional".

Un tendal de préstamos y compras con tarjeta

Después del primer episodio, la víctima siguiente cayó en la trampa con un daño económico mucho mayor. La documentación presentada por el MPA da cuenta de una deuda de 47.369.000 pesos por préstamos personales y consumos con tarjetas de crédito que estaban a su nombre.

El tercer episodio que investiga la Fiscalía de Santa Fe se refiere a otro tipo de relación. En este caso, el camillero usó los datos personales de una amiga sin su consentimiento para abrir una cuenta, solicitó plata que no devolvió y le otorgaron otras credenciales para compras. Así llegó a generar un perjuicio de casi 11,3 millones de pesos.

La última denuncia corresponde a otra mujer que estaba en pareja con el detenido cuando se produjo la estafa. "La convenció de pedir dinero en un banco en el que ella ya tenía una cuenta abierta y gestionó un préstamo de $ 6.052.790”, precisó Tolosa. Una vez que se acreditaron los fondos, el imputado transifirió 5.100.000 a una cuenta propia.

Así como se repetía el modo de conseguir dinero de forma ilegal, el efecto era similar en cada caso. Las víctimas recién se enteraban de lo que había ocurrido cuando recibían intimaciones por deudas de las que no habían nada. Previamente, el sospechoso se había hecho pasar por ellas en trámites realizados con sus datos, fotos y documentos de identidad.

Un detenido peligroso para la investigación

El cálculo oficial sobre las presuntas estafas determina un monto total de $ 70.756.940,37. Matías D. L. P. fue imputado el último jueves y todas las denunciantes prestaron declaración ante el juez Lazzarini en paralelo con la presentación de la evidencia.

La defensa se opuso al pedido de prisión preventiva, pero el magistrado aceptó la solicitud por el plazo de ley, ya que el imputado puede llegar a recibir una condena a 24 años de cárcel por los delitos antes mencionados.

En cuanto a la necesidad de la medida cautelar, la fiscal advirtió que el sospechoso trató de interferir con la investigación cuando ya estaba detenido. Según indicó Tolosa después de la segunda audiencia, el camillero consiguió un teléfono celular mientras estaba tras las rejas. Ante la posibilidad concreta de entorpecimiento probatorio, la funcionaria le encomendó a la unidad especial de Delitos Complejos que analice si otros reclusos o algún miembro de las fuerza de seguridad ayudaron al presunto estafador durante el encierro.

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Netflix: la comedia romántica turco-alemana que se ubica entre las más vistas del momento

Netflix: la comedia romántica turco-alemana que se ubica entre las más vistas del momento

"Letra y Música" en Refi, un evento para sublimar la vida a través de la escritura

"Letra y Música" en Refi, un evento para sublimar la vida a través de la escritura

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

La obra Anexo de Odontología sufrió los recortes del gobierno nacional. De esta manera, la facultad sumará 1500 metros cuadrados

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
"Sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel
"Sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná
Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital
Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia
Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia

Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia

Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: "No tenía amigos, estaba solo"

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: "No tenía amigos, estaba solo"

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

"Sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel
"Sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas
"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes
El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's
Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU
Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión
La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra
Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"
Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"