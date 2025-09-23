La Capital | Política | Macri

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

El expresidente lideró una reunión en la sede del partido amarillo. “Nunca he sido de los que creen que cuanto peor, mejor”, sostuvo sobre la situación de la Argentina. No estuvo Scaglia

23 de septiembre 2025 · 15:51hs
Macri encabezó la reunión realizada en la sede del PRO ubicada en el barrio porteño de San Telmo.

Foto: Archivo / La Capital.

Macri encabezó la reunión realizada en la sede del PRO ubicada en el barrio porteño de San Telmo.

El titular del PRO, Mauricio Macri, lideró este martes una reunión con los candidatos del partido amarillo a las elecciones nacionales del 26 de octubre próximo, en la sede ubicada a pocos metros de la Casa Rosada, y negó contacto con el presidente Javier Milei.

La presidenta del PRO de Santa Fe, la vicegobernadora Gisela Scaglia, no estuvo presente por motivos de agenda. También por razones políticas: es la cabeza de lista de canadidatos a diputado nacional de Provincias Unidas.

La palabra de Macri

A las 10, el exmandatario se hizo presente en el local partidario del barrio porteño de San Telmo para iniciar un encuentro con los representantes del espacio que competirán en las legislativas.

Luego de casi dos horas de intercambio, el mandatario reveló que no tiene diálogo con Milei y se mostró “a disposición” tras la solicitud de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien propuso retomar el vínculo con el PRO.

“Hace más de un año que ni hablamos ni lo veo, pero en el PRO estamos siempre disposición para que este país encuentre el rumbo del crecimiento”, sostuvo Macri ante la prensa.

En esa línea, destacó el aporte de los candidatos que se medirán contra Fuerza Patria el 26 de octubre y les pidió redoblar esfuerzos para ganar la elección.

Luego admitió que el gobierno libertario atraviesa un “desafío cambiario” y destacó el equipo económico que lidera el ministro Luis "Toto" Caputo.

La situación de la Argentina

“Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudente, muy respetuoso”, ponderó, y agregó: “Lo que tenemos que aportar es tranquilidad, porque no soy de los que apostó o creyó que cuando peor, mejor. Porque lo peor afecta a todos los argentinos”.

Asimismo, destacó el respaldo de Estados Unidos al plan del Ejecutivo. “El apoyo que ha dado el gobierno americano es impresionante y aporta una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa desde el 27 de octubre”, concluyó.

