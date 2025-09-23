Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Dos de los sospechosos se entregaron este martes, el restante fue detenido el lunes. Los acusan por la brutal golpiza a un pasajero de otro taxi cuya conductora que denunció que la había maltratado

Tres taxistas serán imputados en la mañana de este miércoles por la brutal golpiza a un pasajero de otro taxi cuya conductora que denunció que la había maltratado. Dos de los sospechosos se entregaron este martes ante la Justicia, luego de que el restante fuera detenido el lunes en un allanamiento en Vera Mujica al 2500. El fiscal Lisandro Artacho les imputará tentativa de homicidio en una audiencia prevista para las 10.30.

Flavio B., de 43 años, permanecía internado en grave estado y con pronóstico reservado como consecuencia de un fuerte traumatismo de cráneo que sufriera el pasado 13 de septiembre en Montevideo al 2100, en inmediaciones del Museo Castagnino. Desde ese momento está en terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y no pudo brindar su versión sobre lo sucedido.

>> Leer más: Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

La golpiza tuvo su origen en la madrugada del sábado 13 de septiembre cuando Flavio B. tomó un taxi en Brown y avenida Francia. Al parecer el destino era Montevideo y Mitre pero en el trayecto surgió un conflicto que derivó en un pedido de ayuda por parte de la conductora del vehículo, que indicó que el pasajero la había maltratado y le propuso tener relaciones sexuales.

Así se desencadenó una discusión que terminó en Montevideo al 2100 donde el pasajero se bajó. Pero allí fue atacado por un grupo de taxistas que se habían acercado para ayudar a su colega. Según relató en un momento la chofer, uno de los taxistas le dio una trompada a Flavio B. que habría quedado inconsciente luego de caer al suelo y golpearse la cabeza contra el pavimento.

Detenciones y allanamientos

En un principio fueron demorados cinco taxistas que enseguida recuperaron la libertad tras comprobarse que no habían participado de la agresión. En tanto, la investigación de Artacho originó una serie de allanamientos cuando se identificó a tres presuntos agresores. Así, el lunes fue detenido David C., de 41 años, en una casa de Vera Mujica al 2500.

En ese contexto en la mañana del martes se presentó en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) Omar Alberto F., de 49 años. Y pasado el mediodía hizo lo mismo Matías Gabriel V., de 34. En principio, los tres serán imputados de tentativa de homicidio.