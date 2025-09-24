La Capital | Ovación | Central

Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia

Fideo celebró la vuelta al gol del delantero ante Talleres y dejó atrás el fastidio por el empate en el Gigante de Arroyito

24 de septiembre 2025 · 13:31hs
Los futbolistas hicieron gritar a la hinchada de Central el último domingo.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Los futbolistas hicieron gritar a la hinchada de Central el último domingo.

La bronca de Ángel Di María por no haber podido ganar de local este fin de semana ya es cosa del pasado. Central empezó a pensar en el partido con Gimnasia y Esgrima de La Plata y el ídolo canalla respaldó este martes a Alejo Veliz, otra de las figuras del equipo.

Fideo no lleva la cinta de capitán, pero es una de las voces principales del plantel que conduce el entrenador Ariel Holan. Después del trago amargo del empate con Talleres, el futbolista de 37 años dejó un mensaje de apoyo al nueve auriazul, uno de los mejores jugadores de la noche en el Gigante de Arroyito.

"Siempre juntos, amigo. Vamos, Central", manifestó el exvolante de Real Madrid, París Saint-Germain (PSG) y Manchester United. Así ratificó su confianza en el delantero canalla, que se recuperó de la lesión en el duelo con Boca y este domingo abrió el marcador frente a los cordobeses con una excelente definición.

Di María y Veliz, dos pilares en Central

Así como el zurdo agarró el inflador anímico en vísperas del viaje a La Plata, el atacante cedido por Tottenham Hotspur expresó su optimismo tras haber convertido su segundo gol desde que volvió al club de sus amores. Para ratificar la buena sintonía, manifestó: "Todos juntos, que esto sigue".

Lejos de desanimarse por la seguidilla de dos empates en casa, Veliz se mostró feliz por haberse asegurado la continuidad después de la lesión en el hombro derecho y publicó diferentes fotos de su festejo en el último cotejo. "Gracias por todo, Dios", comentó mientras la Academia trabaja para acercarse a la cima de la tabla de posiciones de la zona B del Torneo Clausura 2025.

>> Leer más: El motivo por el que Central hará fuerza por River cuando visite a Palmeiras por la Libertadores

En el final de su carrera profesional, Di María se convirtió en uno de los principales argumentos para que el delantero de 21 años tomara la misma decisión y volviera a Rosario desde Europa. Ambos fueron titulares en todos los partidos, más allá de los cambios tácticos que hizo Holan desde el inicio del segundo semestre.

Los dos grandes refuerzos de la última parte de la temporada son una fija dentro de la formación inicial desde la primera fecha. Aunque la nueve la tiene puesta el más joven de ellos, Fideo es el máximo anotador canalla en el Clausura con cuatro tantos, incluido el épico tiro libre que derivó en el triunfo ante Newell's en el clásico rosarino. En esta segunda etapa en el club, Veliz debutó en la red con un cabezazo contra Deportivo Riestra y este domingo anotó de nuevo. Esta vez se dio el gusto de aprovechar la asistencia de uno de sus ídolos para vencer al arquero Guido Herrera.

¿Cuándo juega Central?

El próximo partido de Central se programó para el sábado 27 de septiembre desde las 14.30. El equipo del Profesor Holan visita a Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo con transmisión en vivo a través de TNT Sports.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó a Fernando Echenique como árbitro principal del encuentro en el Bosque. Pablo Acevedo y Gerardo Lencina fueron designados como árbitros asistentes y el cuarto arbitro será Juan Pablo Loustau. Mientras, José Carreras estará a cargo del VAR con la ayuda de Sebastián Habib.

