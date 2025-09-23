La Capital | Policiales | Asociación ilícita

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa contra la banda del financista Yalil Azum

Ricardo Martín E. fue imputado como miembro de la banda por la cual Azum ya fue condenado a 22 años de cárcel a fines de 2024

23 de septiembre 2025 · 18:34hs
Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa contra la banda del financista Yalil Azum.

Foto: La Capital / Archivo.

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa contra la banda del financista Yalil Azum.

Un hombre de 42 años fue imputado este martes como miembro de la asociación ilícita que para la Fiscalía provincial lidera el financista Yalil Azum, ya condenado a fines de 2024 a 22 años de cárcel en el marco de la misma causa. El nuevo acusado es sospechoso por su participación en al menos siete préstamos ilícitos calificados como usura agravada.

De acuerdo a la acusación del fiscal Alejandro Ferlazzo en la audiencia llevada a cabo este martes en el Centro de Justicia Penal, Ricardo Martín E. fue imputado como miembro de una asociación ilícita y por usura agravada por la habitualidad respecto de siete hechos. El juez Carlos Leiva confirmó que el detenido quedará en prisión preventiva por el plazo de ley.

>> Leer más: Condenaron a Yalil Azum a 22 años de prisión por una red de negocios ilegales

Parte de la banda de Yalil Azum, de 48 años, llegó a juicio a fines de 2024 y culminó con una pena de 22 años de cárcel para el sindicado como líder. También fueron condenados su hermano, una ex pareja y otras dos personas acusadas por diferentes negocios ilícitos.

Nuevo imputado

El fiscal Ferlazzo le atribuyó a Ricardo E. su participación en la asociación ilícita en carácter de miembro. En ese marco lo ubicó como sospechoso en al menos siete casos de usura, todos llevados a cabo con una misma mecánica y bajo el control de Yalil Azum desde la prisión.

Puntualmente sobre el nuevo imputado el fiscal le atribuyó la gestión de los cobros y entregas de monto de dinero a partir de los préstamos usurarios realizados por Azum. "Se evidencia su relación con Yalil Azum a partir de la firma de los recibos de dinero, la captación de clientes, los cobros del dinero, el traslado de dinero", describió el funcionario.

>> Leer más: Juzgan a un financista por asociación ilícita, juego clandestino y protección a dos prófugos por homicidio

"El imputado utilizaba su teléfono personal para el contacto y cobro y coordinaba los pagos. Su participación ocurría en la financiera de calle San Lorenzo al 1000 de Rosario y en el domicilio particular de Yalil Azum", indicó la acusación. En cuanto a los hechos de usura atribuidos, la imputación refirió a siete casos de préstamo de dinero en los que la tasa de interés aplicada "resultaba totalmente desproporcionada en relación a las tasas informadas por las entidades bancarias y crediticias de ese momento".

Asociación ilícita

Según indicaron los fiscales en la acusación, la asociación ilícita comenzó a operar al menos desde fines de noviembre de 2016 hasta 2021, cuando fueron detenidos los hermanos Azum. Entre los negocios que se le atribuyen a la organización los fiscales destacaron “una oficina que centraliza diversos negocios, entre ellos la usura, explotación de una plataforma de juego en línea, alquileres y compraventa de vehículos e inmuebles, así como una flota de taxis que forman parte de la operatoria de blanqueo de capitales provenientes de diferentes actividades delictivas, inclusive narcotráfico”.

>>Leer más: Lavado de activos: "Turco Azum" financiaba a jóvenes para que manejaran bunkers de droga

Los fiscales remarcaron que los investigados “cuentan con relaciones en diversos estamentos del estado, con acceso a protección policial y política a nivel nacional, por lo que el poder no solo adquisitivo sino de las relaciones coloca a esta organización en un marco de extrema complejidad”.

En ese sentido explicaron que en 2016, a partir de la aparición de una granada en inmediaciones del club Newell's Old Boys, la Fiscalía de hechos con imputados no individualizados comenzó una investigación sobre delitos violentos que implicaban a miembros de la barra brava que puso en el radar a una serie de actores vinculados con la venta de droga, homicidios, amenazas y otros delitos violentos.

Noticias relacionadas
Continúa abierta la convocatoria del Isep para formar parte de la Policía de la provincia de Santa Fe

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

El taxista quedó bajo custodia de la Policía de Investigaciones.

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero

La víctima del crimen falleció el 5 de abril de 2021.

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Una réplica de arma de fuego y juego de esposas, entre los elementos secuestrados al falso policía.

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Ver comentarios

Las más leídas

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo último

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Es la primera causa de muerte entre mujeres de 10 a 19 años. La crisis en salud mental se profundiza. Cuáles son las señales de alarma
Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Política

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Ovación
El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

Policiales
Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

La Ciudad
Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo
Salud

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Solamente Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newells

Por Gustavo Conti
Ovaciòn

Solamente Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo