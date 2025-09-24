Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital El ataque se produjo el martes a la noche en inmediaciones de Carriego y Rafaela. Su mamá lo llevó hasta el Centenario, donde falleció poco después. 24 de septiembre 2025 · 07:32hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital El adolescente apuñalado fue trasladado al Hospital Centenario donde falleció a las pocas horas..

Un chico de 17 años falleció anoche tras recibir una puñalada en la espalda. El crimen sucedió en la zona de Carriego y las vías del ferrocarril, en la zona de barrio Ludueña.

Fuentes policiales señalaron que el crimen trascendió cuando, alrededor de las 21 de ayer, una mujer ingresó al Hospital Centenario llevando a su hijo que presentaba una herida de arma blanca en la espalda.

La mujer declaró al llegar al efector que el adolescente había sido apuñalado en inmediaciones de Carriego y Rafaela. Dijo que el chico pudo llegar caminando hasta su casa para pedir ayuda y de allí ella lo llevó hasta el hospital de Urquiza y Francia. Por el momento, se desconoce en qué circunstancias se produjo el ataque ni quienes lo perpetraron.

crimen Carriego y la via Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital >> Leer más: Un crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

El menor, identificado como Lautaro Donaire, quedó internado en el hospital, pero dos horas después se descompensó y falleció. Por el momento no hay personas detenidas y fuentes policiales señalaron que el muchacho que no descartaban ninguna hipótesis, incluso un ajuste de cuentas, ya que el chico tenía algunos antecedentes penales y familiares detenidos.