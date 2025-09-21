La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su excompañero de Williams

El argentino venía haciendo una gran carrera pero Alex Albon lo chocó y se la arruinó. Gran defensa al final ante Gasly en condiciones desfavorables. Ganó Verstappen.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

21 de septiembre 2025 · 07:40hs
Alex Albon acaba de tocar a Franco Colapinto

Alex Albon acaba de tocar a Franco Colapinto, que lo había superado, arruinando una gran carrera del argentino.

Franco Colapinto finalizó 19° la 17ª fecha de la temporada de Fórmula 1, el GP de Azerbaiyán en Bakú. Tuvo un enorme comienzo con grandes superaciones, pero Alex Albon le arruinó la carrera. Al final, aguantó diez vueltas a su compañero Pierre Gasly en peores condiciones, hasta que lo superó a una vuelta de la bandera a cuadros cuando debió dejar pasar al brillante vencedor, Max Verstappen.

Colapinto corrió su vigésima carrera en Fórmula 1, la número 11 en Alpine, pero donde solo largó 10, ya que en Silverstone el auto no arrancó. Y todas las terminó. El toque de Albon en la vuelta 19 parecía que podía cortar esa racha, pero no fue así y llegó. Eso sí, con la carrera arruinada.

Tanto que, desde ahí, Colapinto quedó a 11 segundos del tailandés después del trompo que le provocó por intentar pasarlo en una curva imposible, y corrió totalmente solo. Hasta la vuelta 37, cuando su compañero Pierre Gasly fue a boxes a cambiar las duras por las medias, con 14 vueltas por delante.

Gasly quedó a unos 3 segundos, pero rápidamente le descontó y se le puso a la cola. Ahí llegó la orden de equipo, sorpresiva e insólita, de dar vía libre para que peleen el puesto.

Parecía mentira luego de demorar hasta lo indecible la orden en Zandvoort para Gasly y luego de la orden a Colapinto de dejar pasar al francés en Monza de forma "urgente". Ahora se le dio vía libre, con el galo con goma fresca y media, y con el argentino con goma dura muy usada y el alerón roto.

Sin embargo, Colapinto tomó la bandera y aguantó a Gasly hasta la penúltima vuelta. Tuvo la mala fortuna que justo debió dejar pasar al líder Max Verstappen en la curva 15 y al entrar a la recta esta vez el francés entró mucho más cerca y logró pasarlo al llegar a la curva 1.

Hubiera sido un buen premio para Colapinto, aunque no debe haber pasado desapercibido el aguante que hizo en condiciones desfavorables.

>>Leer más: Buenas señales para la continuidad de Franco Colapinto

Como tampoco la muy buena largada donde no solo pasó a Oscar Piastri, que quedó clavado en su cajón, sino que antes de la curva 4, donde se golpeó el sábado, superó de manera brillante a Oliver Bearman para quedar entonces 14°.

Después del accidente del líder, en el relanzamiento Colapinto puso todo y superó a Stroll, para empezar a perder rendimiento con Alonso, que lo antecedía, pero manteniendo a raya al Aston Martin y el trencito que se armó detrás.

Mientras Gasly perdía posiciones con Albon y Ocon, Colapinto los aguantó a todos hasta que paró en boxes en la vuelta 18. Es más, antes en la vuelta 15 Stroll lo superó al final de la recta, pero le hizo una tijera en la curva 1 y recuperó la posición.

Ahí pasó lo de Albon, que superó al argentino pero enseguida le recuperó la posición, defendiendo con uñas y dientes en su mejor versión. Hasta que pasó lo que pasó. El tailandés llegó 11°, aunque luego bajó al 13° por la sanción de 10 segundos. Y Bearman fue 12°, así que tal vez podía haber aspirado a estar ahí.

Fue tan burdo lo de Albon, que los comisarios deportivos tardaron apenas dos vueltas en sancionarlo con diez segundos. ¿No correspondía que le devolviera la posición? Apenas terminada la carrera la FIA le dio 2 puntos en la superlicencia. Así de evidente fue.

Y se puede decir sin lugar a equivocarse que es la segunda vez que Albon lo arruina a Colapinto este año. En Canadá, luego de que el argentino lo superó en la largada, por intentar recuperar como ahora en Bakú, casi lo tira afuera y le hizo perder una posición clave ante Nico Hulkenberg, que ese domingo sumaría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969750478461251821&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969752498815578537&partner=&hide_thread=false

Colapinto se mostró muy distendido ante la prensa y resaltó sobre todo que hizo un buen trabajo. Sin dudas que sí, en las peores condiciones y en un circuito donde los Alpine penaron mucho.

En dos semanas el argentino se ilusiona con que en Singapur pueda mejorar. Inclusive se permitió reír por las quejas de Albon y Sainz tras la largada del año pasado. "Cómo se calentaron el año pasado, eh, empezaron a llorar", se rió. "Si me sale de vuelta se vuelven locos".

Paréntesis para Sainz, que largó 2° y llegó 3°. Pensar que si Colapinto hubiera completado la última vuelta clasificatoria el sábado hubiera dejado el español en Q1 y terminó en el podio.

Ese buen humor tuvo que ver sin dudas con que internamente sabe que, con lo que tiene, ya hace ruido en serio dentro de Alpine, donde claramente en todo momento estuvo delante de Gasly, más allá de esa posición final.

"Lo importante es que personalmente estoy andando bien". Se nota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969746813482942485&partner=&hide_thread=false

Vuelta a vuelta por Bakú

GANO VERSTAPPEN, RUSSELL SEGUNDO, SAINZ TERCERO. COLAPINTO 19°.

51: Otro record de Verstappen. Norris atacó a Tsunoda.

50: Verstappen le saca una vuelta a Colapinto y ahí aprovecha Gasly a superarlo. Lo aguantó 11 vueltas.

49: Verstappen domina tranquilo a Russell, le lleva 15s. Sainz a 4,5 y Antonelli a 1,6s.

48: Lawson aguanta el trencito. Albon pasó a Bortoletto y es 11°, un puesto que podría estar Colapinto.

47: Nuevo record de Verstappen. Colapinto resiste y trata de sacarle un segundo a Gasly. Increíble con un auto y gomas peores.

46: Trencito Lawson-Tsunoda-Norris-Hamilton.

45: Tremenda defensa de Colapinto a Gasly. Record de Verstappen.

44: Norris ataca a Tsunoda y Lawson por el 4° lugar.

43: Hamilton superó a Leclerc por orden de equipo y es 8°.

42: Record de Hamilton. Colapinto aguanta a Gasly.

41: Verstappen a boxes. Gasly en DRS. Norris supera a Leclerc y es 7°.

40: Russell a boxes, sale delante de Sainz. Gasly a 1 segundo de Colapinto. Norris apura a Leclerc.

39: A Colapinto le dicen que puede pelear con Gasly, pero el francés está en muchas mejores condiciones, con goma media nueva y el auto del argentino herido. Norris a boxes, se demoró mucho. Sale 8°, detrás de Leclerc. Stroll a boxes. Tsunoda a boxes, sale delante de Lawson. Gasly se le viene a Colapinto

38: Hamilton a boxes. Sale 9°. Colapinto, 3,2s de Gasly. Bortoletto superó a Stroll y es 11°. Hulkenberg a boxes.

37: Albon supera a Hulkenberg y es 13°. Gasly a boxes. Sale detrás de Colpinto,a 2,5 segundos.

36: Bortoletto supera a Hulkenberg y es 12°. Albon supera a Ocon y es 14°.

35: Alonso ataca a Gasly por el 16° lugar. El francés no paró aún.

34: Hamilton tocó la pared de la 15. Sigue.

33: Leclerc ataca a Lawson por el 8° lugar, detrás de Sainz.

32: Los 5 de adelante aún no pararon. Verstappen-Russell-Tsunoda-Norris-Hamilton.

31: Record de Bearman con medias. Le saca 10s a Colapinto. La lluvia no llega. Confirman problema en el ala delantera del Alpine.

30: a boxes Hadjar. Sale 10°: Albon supera a Gasly y es 15°.

29: Bearman a boxes. Sale delante de Colapinto.

28: Colapinto corre solo, en torno a los 16 segundos detrás de Alonso.

27: Nuevo record de Verstappen. Sainz a boxes. Sale delante de Hadjar en el 6° lugar.

26: Bortoletto a boxes. Sale atrás de Gasly.

25: Antonelli superó a Bortoletto y es 8°.

24: Verstappen domina con claridad, con Sainz a 7 segundos. Record de Antonelli.

23: Albon, con el alerón delantero roto, supera a Alonso y es 18°.

22: Antonelli superó a Lawson. Alonso a boxes.

21: Lawson a boxes, sale delante de Antonelli,10°. Colapinto pierde tiempo, algún daño quedó.

20: A Albon le dieron enseguida 10 segundos, clara culpa del tailandés. Leclerc a boxes.

19: Antonelli a boxes. Colapinto quedó a 11 segundos de Albon. Investigan el incidente.

18: Colapinto fue a boxes, y se demoraron en la rueda delantera derecha. Volvió delante de Albon. El tailandés lo superó al salir, pero el argentino recuperó. Sin embargo, su excompañero lo tocó y le hizo entrar en trompo.

17: Tremenda defensa de Colapinto con Stroll.

16: Ocon superó a Gasly, que quedó último. Albon a boxes a poner duras.

15: Stroll superó a Colapinto al final de la recta pero al salir de ella lo volvió a pasar con una tijera. Albon lo superó a Gasly, que quedó 19°.

14: Record de Verstappen. Colapinto aguanta un trencito de Stroll. Hulkenberg y Bearman.

13: Record de Russell. Bearman superó a Gasly, que queda 17°.

12: se cae el ritmo de Colapinto. Quedó a 3 segundos de Alonso.

11: anuncian lluvia en 20 minutos. Colapinto no puede seguir a Alonso pero mantiene lejos al otro Aston Martin.

10: Colapinto está a 1 segundo de Alonso y se mantiene uno por delante de Stroll. Russell supera a Tsunoda.

9: Record de Verstappen, con duras. Russell ataca a Tsunoda por el 5° lugar.

8: Hamilton superó a Hadjar y es 9°. Record de Sainz.

7: Bortoletto superó a Alonso y es 11°.

6: Leclerc superó a Norris y Hadjar y es 7°. Investigan toque de Ocon (2 paradas) y Hulkenberg en la largada. Record de Antonelli.

5: Sanción a Alonso de 5 segundos por falsa largada. Gasly supera a Hulkenberg pero el alemán recupera.

4: se relanza la carrera. Colapinto adelantó a Stroll por afuera en la curva 1 y es 13°. Russell es taponado por Antonelli.

Largada: Colapinto aguantó a Hulkenberg, superó a Bearman antes de la curva 3 y gana otra posición por el gran error de Piastri en la curva 5. Se pegó solo. El argentino es 14°. Ocon a boxes.

La carrera se larga a las 8, con un sol tímido asomando y con chances de la lluvia que cayó sobre la noche. La jornada es fresca y con viento. Serán 51 vueltas al callejero de 6.003 metros y con una recta de 2,2 kilómetros.

El argentino parte con gomas medias y Gasly con duras. Todo está muy diversificado en la grilla. Verstappen con duras, Sainz, Lawson y Antonelli con medias, Russell y Tsunoda con duras.

El auto de Colapinto fue reparado sin problemas, se le cambió la caja y el chasis sin penalización porque no se tocó la unidad de potencia. Mientras que el chasis del McLaren del líder Oscar Piastri fue cambiado luego de los accidentes del sábado.

>>Leer más: A Franco Colapinto y Pierre Gasly les pasó lo mismo

Los tiempos de la Q3

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969403756316913901&partner=&hide_thread=false

Los tiempos de la Q2

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969390044155629609&partner=&hide_thread=false

Los tiempos de la Q1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969381843574063279&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Qué esperar del argentino en Azerbaiyán

Los tiempos de la FP3

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969335679361401069&partner=&hide_thread=false

Los tiempos de la FP2

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969025985627541558&partner=&hide_thread=false

Los tiempos de la FP1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1968975750784037227&partner=&hide_thread=false

Franco Colapinto no pudo superar el primer corte de la clasificación.

Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: "Prefiero chocar siendo rápido"

El final de lo que pintaba para ser un gran sábado. El Alpine de Franco Colapinto, golpeado. Fue más rápido siempre que Pierre Gasly, que se salió unos segundos antes en la misma curva 4.

Franco Colapinto se golpeó después del despiste de Pierre Gasly y se manchó un gran sábado del argentino

Franco Colapinto transita con el Alpine por el callejero de Bakú, donde el año pasado sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1.

El último ensayo de Franco Colapinto fue de lo mejor en Bakú y en el mano a mano con Pierre Gasly

La imagen dice más que mil palabras. Franco Colapinto circula en medio de los castillos de Bakú. El segundo asiento de Alpine es suyo.

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

