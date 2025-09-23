El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

La máxima no subiría de 20º, aumentaría a 22º el jueves y el viernes podría alcanzar los 25º

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura máxima de 20º, cielo algo nublado y vientos de hasta 30 km/h.

La madrugada llega con vientos moderados del este que se intensificarán a lo largo de la jornada, y un registro de 11º bajando a 9º en la mañana, cuando habría cielo algo nublado. Para la tarde se espera que continúe algo nublado, con una máxima de 20º bajando a 16º por la noche.

El jueves estaría nuevamente algo nublado, con una máxima de 22º y una mínima de 8º, y ráfagas de viento de entre 24 y 50 km/h entre la mañana y la tarde.

El viernes continuarían las ráfagas intensas pero solamente hasta la mañana. El cielo estaría mayormente nublado y la temperatura iría de 25º a 9º.

Para el sábado anunciaron una mañana con probables tormentas aisladas, vientos moderados y marcas de hasta 16º, mientras que por la tarde habría fuertes ráfagas, una máxima de 19º y cielo parcialmente nublado.

El domingo estaría despejado, con registros entre 24º y 8º.

La semana próxima empezaría con calor: la máxima del lunes sería de 26º.