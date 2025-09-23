La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

La máxima no subiría de 20º, aumentaría a 22º el jueves y el viernes podría alcanzar los 25º

23 de septiembre 2025 · 23:06hs
El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura máxima de 20º, cielo algo nublado y vientos de hasta 30 km/h.

La madrugada llega con vientos moderados del este que se intensificarán a lo largo de la jornada, y un registro de 11º bajando a 9º en la mañana, cuando habría cielo algo nublado. Para la tarde se espera que continúe algo nublado, con una máxima de 20º bajando a 16º por la noche.

El jueves estaría nuevamente algo nublado, con una máxima de 22º y una mínima de 8º, y ráfagas de viento de entre 24 y 50 km/h entre la mañana y la tarde.

El viernes continuarían las ráfagas intensas pero solamente hasta la mañana. El cielo estaría mayormente nublado y la temperatura iría de 25º a 9º.

Para el sábado anunciaron una mañana con probables tormentas aisladas, vientos moderados y marcas de hasta 16º, mientras que por la tarde habría fuertes ráfagas, una máxima de 19º y cielo parcialmente nublado.

El domingo estaría despejado, con registros entre 24º y 8º.

La semana próxima empezaría con calor: la máxima del lunes sería de 26º.

Noticias relacionadas
El domingo se presenta nublado, fresco y con ráfagas.

El tiempo en Rosario: domingo nublado, fresco y con ráfagas tras la tormenta del sábado

el tiempo en rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

el tiempo en rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sabado

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado

el tiempo en rosario: calor y nubes, en visperas de mas calor y lluvia

El tiempo en Rosario: calor y nubes, en vísperas de más calor y lluvia

Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

El Ogro Fabbiani resiste en Newells un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

El Ogro Fabbiani resiste en Newell's un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Lo último

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Música electrónica en Puerto Joven con cinco DJ en vivo, feria y juegos

Música electrónica en Puerto Joven con cinco DJ en vivo, feria y juegos

La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

Carboquímica S.A. contaminó el Paraná, bosques nativos y humedales costeros con sustancias cancerígenas. Los informes son contundentes
La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

Por Matías Petisce
Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
Economía

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
La Ciudad

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

El Ogro Fabbiani resiste en Newells un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

El Ogro Fabbiani resiste en Newell's un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Ovación
Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial
Ovación

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

Policiales
Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión
Economía

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: ¡Estoy vivo!
Información General

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo
Salud

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina