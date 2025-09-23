El presidente de Newell's, Ignacio Astore, quiere adelantar las elecciones

El dirigente envió una nota a la junta electoral, que se reunirá este miércoles, para que se fije una nueva fecha. El 16 de noviembre es el día posible

Las últimas elecciones de Newell's, que ganó Nacho Astore, se realizaron el 19 de septiembre de 2021.

Debido a la crisis futbolística e institucional que atraviesa Newell's , el presidente Ignacio Astore envió una nota a la junta electoral para que se adelante la fecha de las elecciones , previstas para el 14 de diciembre. Según distintas fuentes consultadas, es posible que la votación para la elección de las nuevas autoridades se realice un mes antes.

Un día tentativo es el domingo 16 de noviembre , aunque no se descarta incluso que se programen antes.

La junta electoral se reunirá este miércoles para tratar la nota remitida por Astore y convocará a las 16 personas o agrupaciones que retiraron oportunamente las planillas para la firma de los avales para presentarse a las elecciones.

Algunos de los opositores a los que se les pidió opinión, ya deslizaron conformidad con la posibilidad de que el socio puede elegir antes a la nueva comisión directiva.

Gobernar antes, para armar antes el plantel

El motivo de aprobar el corrimiento de la fecha obedece a que lo consideran absolutamente necesario para que, en el caso de ser gobierno, puedan actuar cuanto antes.

Es que uno de los temas que hoy causa mayor preocupación es el del próximo mercado de pases. Si la elección se realiza el 14 de diciembre, se contará con menos tiempo para la reestructuración del plantel, algo que las agrupaciones consideran indispensable, teniendo en cuenta el mal desempeño que tuvo en la temporada.

Por ese motivo entienden que es indispensable que se pueda sufragar antes, para que la futura comisión directiva tenga mayor margen de maniobra.

Newell's tiene deudas de toda clase

El panorama político que atraviesa Newell's es por demás de complicado. Aparte del pésimo momento futbolístico y de una deuda que rondaría más de 30 millones de dólares, existen atrasos salariales con los empleados del club, entre otras cuestiones.

Los empleados de Newell's reclaman el pago del salario de agosto y tienen previsto una medida de fuerza para este miércoles, de 12 a 16.

Este mismo miércoles, la agrupación Autoconvocados, quienes acompañan la postulación de Julián González a la presidencia del club, convocan a los socios al Coloso, frente a la puerta 6, reclamando "elecciones ya".

Otros referentes políticos se fueron manifestando en los últimos días sobre la crisis institucional. Ignacio Boero, que también pretende ser gobierno, de la agrupación Unen, publicó hace unos días en la red social X que "la comisión directiva tiene que dar un paso al costado".

Cristian D'Amico, que recientemente anunció que irá por la presidencia rojinegra, presentó este marte una nota en el club solicitando "la urgente fijación de fecha de asamblea de balance" (debió realizare en la primera quincena de noviembre), aparte de plantear de que se "cite, a la mayor brevedad posible", a referentes de las agrupaciones para que la dirigencia de a conocer la situación en la que se encuentra el club.