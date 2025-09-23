La Capital | Ovación | Newell's

El presidente de Newell's, Ignacio Astore, quiere adelantar las elecciones

El dirigente envió una nota a la junta electoral, que se reunirá este miércoles, para que se fije una nueva fecha. El 16 de noviembre es el día posible

23 de septiembre 2025 · 17:57hs
Las últimas elecciones de Newells

Virginia Benedetto / La Capital

Las últimas elecciones de Newell's, que ganó Nacho Astore, se realizaron el 19 de septiembre de 2021.

Debido a la crisis futbolística e institucional que atraviesa Newell's, el presidente Ignacio Astore envió una nota a la junta electoral para que se adelante la fecha de las elecciones, previstas para el 14 de diciembre. Según distintas fuentes consultadas, es posible que la votación para la elección de las nuevas autoridades se realice un mes antes.

Un día tentativo es el domingo 16 de noviembre, aunque no se descarta incluso que se programen antes.

La junta electoral se reunirá este miércoles para tratar la nota remitida por Astore y convocará a las 16 personas o agrupaciones que retiraron oportunamente las planillas para la firma de los avales para presentarse a las elecciones.

Algunos de los opositores a los que se les pidió opinión, ya deslizaron conformidad con la posibilidad de que el socio puede elegir antes a la nueva comisión directiva.

Gobernar antes, para armar antes el plantel

El motivo de aprobar el corrimiento de la fecha obedece a que lo consideran absolutamente necesario para que, en el caso de ser gobierno, puedan actuar cuanto antes.

Es que uno de los temas que hoy causa mayor preocupación es el del próximo mercado de pases. Si la elección se realiza el 14 de diciembre, se contará con menos tiempo para la reestructuración del plantel, algo que las agrupaciones consideran indispensable, teniendo en cuenta el mal desempeño que tuvo en la temporada.

Por ese motivo entienden que es indispensable que se pueda sufragar antes, para que la futura comisión directiva tenga mayor margen de maniobra.

Newell's tiene deudas de toda clase

El panorama político que atraviesa Newell's es por demás de complicado. Aparte del pésimo momento futbolístico y de una deuda que rondaría más de 30 millones de dólares, existen atrasos salariales con los empleados del club, entre otras cuestiones.

Los empleados de Newell's reclaman el pago del salario de agosto y tienen previsto una medida de fuerza para este miércoles, de 12 a 16.

>> Leer más: El Ogro Fabbiani resiste en Newell's un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

Este mismo miércoles, la agrupación Autoconvocados, quienes acompañan la postulación de Julián González a la presidencia del club, convocan a los socios al Coloso, frente a la puerta 6, reclamando "elecciones ya".

Otros referentes políticos se fueron manifestando en los últimos días sobre la crisis institucional. Ignacio Boero, que también pretende ser gobierno, de la agrupación Unen, publicó hace unos días en la red social X que "la comisión directiva tiene que dar un paso al costado".

Cristian D'Amico, que recientemente anunció que irá por la presidencia rojinegra, presentó este marte una nota en el club solicitando "la urgente fijación de fecha de asamblea de balance" (debió realizare en la primera quincena de noviembre), aparte de plantear de que se "cite, a la mayor brevedad posible", a referentes de las agrupaciones para que la dirigencia de a conocer la situación en la que se encuentra el club.

Cristian Fabbiani planteó que, en una semana, Newells le tiene que ganar sí o sí a Estudiantes.

El Ogro Fabbiani resiste en Newell's un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

Cristian Fabbini tuvo una lectura particular del partido que Newells perdió ante Belgrano.

El Ogro Fabbiani fue tajante sobre su futuro: "Tengo muchas fuerzas para seguir"

Los once de Newells que el Ogro Fabbiani puso desde el arranque en el Gigante de Alberdi ante Belgrano.

Solamente Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Los futbolistas de Newells tuvieron una noche negra en Córdoba. Otra ve perdieron y la crisis se agrava.

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Ovación
El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

Policiales
Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

La Ciudad
Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo
Salud

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Solamente Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newells

Por Gustavo Conti
Ovaciòn

Solamente Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo