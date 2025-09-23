Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de Estados Unidos

El presidente norteamericano calificó a Milei como “un líder fantástico” y prometió apoyo total a su reelección. Foto y señales políticas y económicas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio este martes un fuerte respaldo político a Javier Milei durante un encuentro bilateral en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El gesto no solo tuvo peso simbólico: se dio en medio de la expectativa por un eventual salvataje financiero que podría llegar desde el Tesoro norteamericano para apuntalar la economía argentina.

En su red Truth Social, Trump aseguró que Milei “ha demostrado ser un líder fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”. El mensaje, que luego repitió cara a cara tras un apretón de manos con el mandatario argentino, incluyó un guiño explícito a su reelección : “Tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”.

La reunión se realizó en la sede de la ONU con la presencia del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, el canciller Gerardo Werthein y el ministro de Economía, Luis Caputo. Milei llegó acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

Trump entregó a Milei una copia impresa de su mensaje en redes sociales como gesto simbólico, que el mandatario argentino mostró luego como un trofeo. El expresidente estadounidense subrayó que, al igual que él en su país, Milei “heredó un desastre total” y que en poco tiempo logró devolver estabilidad a la economía.

Bessent, por su parte, calificó la gestión argentina como una “transformación increíble” y volvió a insinuar que el Tesoro podría brindar asistencia a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, con alternativas como swap, compra directa de divisas o adquisición de deuda soberana en dólares.

Impacto inmediato en los mercados

El lunes, un anticipo de Bessent ya había generado reacción en los mercados: el dólar cayó un 5% y cerró en $1.440, tras varias jornadas de fuerte presión cambiaria. En ese contexto, el respaldo de Trump fue interpretado como una señal política que refuerza la chance de un auxilio financiero de magnitud.

Milei agradeció y proyectó la relación

El presidente argentino agradeció públicamente a Trump a través de X: “Gracias por tu gran amistad y este gesto extraordinario”. En el mismo posteo, Milei subrayó su intención de “seguir trabajando estrechamente” para fortalecer la alianza bilateral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/1970537484569506100&partner=&hide_thread=false Que orgullo @JMilei y @KarinaMileiOk representando a Argentina en el mundo.



Estamos en el lugar correcto una vez más. Consiguiendo todos los respaldos para que el país salga adelante.



No hay que aflojar!. pic.twitter.com/JG2Ig0Vw8s — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) September 23, 2025

El vínculo con Washington se convirtió en un pilar clave de la estrategia internacional del gobierno argentino, que ahora espera capitalizar ese apoyo en las negociaciones financieras. En paralelo, Milei podría concretar en las próximas horas una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien celebró el respaldo de Estados Unidos a la Argentina.