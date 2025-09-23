La Capital | Política | Milei

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de Estados Unidos

El presidente norteamericano calificó a Milei como “un líder fantástico” y prometió apoyo total a su reelección. Foto y señales políticas y económicas

23 de septiembre 2025 · 14:32hs
Javier Milei junto a Donald Trump

Javier Milei junto a Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio este martes un fuerte respaldo político a Javier Milei durante un encuentro bilateral en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El gesto no solo tuvo peso simbólico: se dio en medio de la expectativa por un eventual salvataje financiero que podría llegar desde el Tesoro norteamericano para apuntalar la economía argentina.

En su red Truth Social, Trump aseguró que Milei “ha demostrado ser un líder fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”. El mensaje, que luego repitió cara a cara tras un apretón de manos con el mandatario argentino, incluyó un guiño explícito a su reelección: “Tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”.

Trump y Milei, un encuentro con señales políticas y económicas

La reunión se realizó en la sede de la ONU con la presencia del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, el canciller Gerardo Werthein y el ministro de Economía, Luis Caputo. Milei llegó acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

>> Leer más: EEUU aseguró estar "dispuesto a hacer lo necesario para apoyar a Argentina"

Trump entregó a Milei una copia impresa de su mensaje en redes sociales como gesto simbólico, que el mandatario argentino mostró luego como un trofeo. El expresidente estadounidense subrayó que, al igual que él en su país, Milei “heredó un desastre total” y que en poco tiempo logró devolver estabilidad a la economía.

Bessent, por su parte, calificó la gestión argentina como una “transformación increíble” y volvió a insinuar que el Tesoro podría brindar asistencia a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, con alternativas como swap, compra directa de divisas o adquisición de deuda soberana en dólares.

Impacto inmediato en los mercados

El lunes, un anticipo de Bessent ya había generado reacción en los mercados: el dólar cayó un 5% y cerró en $1.440, tras varias jornadas de fuerte presión cambiaria. En ese contexto, el respaldo de Trump fue interpretado como una señal política que refuerza la chance de un auxilio financiero de magnitud.

Milei agradeció y proyectó la relación

El presidente argentino agradeció públicamente a Trump a través de X: “Gracias por tu gran amistad y este gesto extraordinario”. En el mismo posteo, Milei subrayó su intención de “seguir trabajando estrechamente” para fortalecer la alianza bilateral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/1970537484569506100&partner=&hide_thread=false

El vínculo con Washington se convirtió en un pilar clave de la estrategia internacional del gobierno argentino, que ahora espera capitalizar ese apoyo en las negociaciones financieras. En paralelo, Milei podría concretar en las próximas horas una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien celebró el respaldo de Estados Unidos a la Argentina.

Noticias relacionadas
El Gobierno Nacional promulgó este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero al mismo tiempo suspendió su aplicación argumentando falta de fondos.

Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, el gobierno "está haciendo tiempo"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que todas las alternativas están sobre la mesa para ayudar al gobierno de Javier Milei.

Milei calmó al mercado con el rescate de EEUU y un nuevo dólar agro

 El presidente Javier Milei y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. 

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

 El presidente Javier Milei y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. 

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo último

Vojvoda, Crespo, Sampaoli, Palermo y uno más: habrá otro director técnico argentino en el Brasileirao

Vojvoda, Crespo, Sampaoli, Palermo y uno más: habrá otro director técnico argentino en el Brasileirao

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Organizaciones del sector presentaron una nota formal para que el Defensor intime a Milei a respetar la ley de emergencia. Anunciaron movilización en todo el país para la semana próxima

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Por Nicolás Maggi

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de Estados Unidos
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de Estados Unidos

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Ovación
Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso
OVACIÓN

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

Darío Benedetto, el goleador que se olvidó de cómo meter la pelota en el fondo del arco

Darío Benedetto, el goleador que se olvidó de cómo meter la pelota en el fondo del arco

Policiales
Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera
Policiales

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

La Ciudad
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Un comedor de barrio Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada

Un comedor de barrio Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

De qué se trata la trata: la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newells

Por Gustavo Conti
Ovaciòn

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Política

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada