La Capital | La Ciudad | UNR

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

La obra Anexo de Odontología sufrió los recortes del gobierno nacional. De esta manera, la facultad sumará 1500 metros cuadrados

24 de septiembre 2025 · 13:39hs
La Facultad de Odontología de la UNR

La Facultad de Odontología de la UNR, en Santa Fe y Vera Mujica. 

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) anunció que finalizará con fondos propios las obras del Anexo de la Facultad de Odontología, un proyecto que llevaba más de un año y medio paralizado tras la discontinuación del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. La decisión permitirá sumar 1.500 metros cuadrados de superficie y mejorar de manera sustancial las condiciones de trabajo y estudio en la institución.

El rector Franco Bartolacci presentó el plan de obras que contempla la finalización de las tres plantas del Edificio Anexo y la remodelación de espacios en el edificio central. En total, la inversión asciende a 250 millones de pesos: 160 millones destinados al anexo y 90 millones a distintas remodelaciones.

“Buscamos habilitar que cada vez más personas lleguen a la Universidad y que todos tengan la posibilidad de formarse en nuestra institución”, destacó Bartolacci, quien agradeció el acompañamiento de la comunidad de Odontología y subrayó que “la gestión de lo público se reivindica trabajando”.

El sueño de un edificio postergado

El vicerrector Darío Masía, exdecano de Odontología, recordó que el anexo fue un viejo proyecto iniciado hace más de dos décadas. “Es difícil poner en palabras lo que siento hoy. Este es un anhelo que se hace realidad, un logro para la Facultad, la comunidad de odontología y la educación pública”, expresó emocionado.

La decana de la facultad, Claudia Lezcano, también celebró el anuncio y subrayó que la ampliación dará respuesta a una “necesidad imperiosa” para docentes y estudiantes. “Estas nuevas obras van a traer muchas soluciones y mejores condiciones para la preparación y las prácticas de todos los miembros de nuestra casa”, aseguró.

Detalles de las obras en Odontología

El proyecto incluye la ejecución de terminaciones en las tres plantas del anexo:

- En los pisos 1 y 2, se finalizarán aulas prácticas equipadas para la disposición de sillones odontológicos y espacios de apoyo.

- En el piso 3, se completará un Salón de Usos Múltiples que podrá subdividirse mediante paneles móviles corredizos.

En paralelo, el edificio central será objeto de una serie de intervenciones: impermeabilización y remodelación del patio, mejoras en la guardia odontológica y el vicedecanato, limpieza y sellado de juntas en las fachadas y trabajos en el noveno piso para evitar filtraciones.

Guillermo Bas, responsable del Área de Infraestructura, remarcó que “el edificio va a cumplir 60 años y necesita adecuarse a las demandas actuales”. Según adelantó, la proyección es inaugurar los nuevos espacios a mediados de 2026.

Una universidad en expansión

Bartolacci destacó que la inversión en infraestructura ha sido un eje de su gestión. En los últimos años, la UNR duplicó sus escuelas preuniversitarias (de tres a siete), creó la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y del Cuidado que funcionará desde 2026, e impulsó proyectos como la secundaria virtual, la Escuela de Oficios y el programa para personas mayores.

“Nunca antes la presencia de la universidad en el centro sur de la provincia fue tan fuerte: hoy contamos con más de 90 Puntos UNR en funcionamiento”, afirmó el rector, al tiempo que recordó que, pese a la pandemia, la inflación y la desfinanciación nacional, la UNR atraviesa “uno de los procesos de expansión más grandes de su historia”.

Noticias relacionadas
asambleas, clases publicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Franco Bartolacci junto a los representantes gremiales de la UNR. Necesitamos que se garantice el presupuesto universitario. 

Para la UNR, el anuncio de la suba "está lejos de las necesidades"

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR 

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Ni Una Menos, Rosario marcha por el triple femicidio

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Lo último

Netflix: la comedia romántica turco-alemana que se ubica entre las más vistas del momento

Netflix: la comedia romántica turco-alemana que se ubica entre las más vistas del momento

Letra y Música en Refi, un evento para sublimar la vida a través de la escritura

"Letra y Música" en Refi, un evento para sublimar la vida a través de la escritura

Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

La obra Anexo de Odontología sufrió los recortes del gobierno nacional. De esta manera, la facultad sumará 1500 metros cuadrados

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
Sos sapo. Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel
Policiales

"Sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná
La Región

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
LA CIUDAD

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital
POLICIALES

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Ovación
Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia
Ovación

Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia

Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia

Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: No tenía amigos, estaba solo

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: "No tenía amigos, estaba solo"

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Policiales
Sos sapo. Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel
Policiales

"Sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

La Ciudad
Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
Economía

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
La Ciudad

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells
Ovación

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Política

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión
Economía

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra
Información General

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"