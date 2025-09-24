La Capital | Zoom | Refi

"Letra y Música" en Refi, un evento para sublimar la vida a través de la escritura

La cita es organizada por la filial rosarina de "El Cuaderno Azul" del escritor Juan Sklar. El taller es coordinado por Romina Tamburello

24 de septiembre 2025 · 14:26hs
El evento tomará lugar este jueves en Refi

El evento tomará lugar este jueves en Refi, el centro cultural ubicado en el corazón de Refinería

El Cuaderno Azul, escuela de escritura creativa del escritor Juan Sklar, presenta “Letra y Música” este jueves 25 de septiembre en Refi (Vélez Sársfield 641), un evento para mezclar la escritura con la música en vivo. En Rosario, el taller tiene una sede que es coordinada por la escritora y directora de cine Romina Tamburello, quien también estará a cargo de la cita en el centro cultural en el corazón del barrio Refinería.

En “Letra y música” los participantes de la sede rosarina del taller Cuaderno Azul leerán los textos con los que vienen trabajando. Lo interesante es que cada lectura será acompañada por música en vivo o una performance artística. Los músicos invitados son Pali Pagliaretti y su hijo Dante, Lucila Val, Bruno Sasia.

“Desde Cuaderno Azul queremos invitar a la comunidad a sublimar la vida a través de la escritura”, afirma Paula Nanillo, una de las organizadoras y participantes del taller conducido por Romina Tamburello, en conversación con La Capital.

“Cada texto va acompañado de música o alguna perfomance que, (0:36) bueno, que acompañe para sumar otra expresión artística”, continúa Nanillo.

La cita es este jueves en Refi Comunidad a las 20, las entradas pueden conseguirse en la página web del centro cultural, en este link.

Cuaderno azul y su sede en Rosario

El Cuaderno Azul es una escuela de escritura creativa creada por el reconocido escritor Juan Sklar, autor de las novelas “Los catorce cuadernos” (2014) y “Nunca llegamos a la India" (2018), entre otras piezas destacadas.

“El Cuaderno Azul es un taller para dejar las excusas y ponerse a escribir. Escribir como juega un niño, como un instinto físico, una descarga de eso que necesitamos contar. Escribir más allá del pudor, de la moral y del juicio crítico”, reza la página web de la escuela de Sklar.

En Rosario, El Cuaderno Azul tiene una sede que está a cargo de Romina Tamburello, actriz, guionista, dramaturga y directora de cine y de teatro. El primer cortometraje de Tamburello, “Rabia”, quedó seleccionado para RHe Short Film Corner del Festival de Cannes 2018 y otros 30 festivales internacionales. También dirigió la serie “Catalina, la mujer de la bandera” para Canal Encuentro y la película “Vera”. “La viuda del Diablo”, su primera novela ganó la Primera Mención del Premio Futurock de Novela 2021 y ya agotó su primera tirada.

"Letra y Música" en Refi, un evento para sublimar la vida a través de la escritura

