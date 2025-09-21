La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

El piloto argentino llegó a estar 13° en Azerbaiyán, pero un incidente con Alex Albon complicó su estrategia. Fue su 11ª participación en la temporada

21 de septiembre 2025 · 09:58hs
Los siguientes pasos de Franco Colapinto en Fórmula 1

Los siguientes pasos de Franco Colapinto en Fórmula 1

El Gran Premio de Azerbaiyán dejó un sabor amargo para Franco Colapinto. El piloto argentino, que había largado bien y llegó a ubicarse en el puesto 13, sufrió un toque con el tailandés Alex Albon tras ingresar a boxes en la vuelta 17.

El incidente condicionó el resto de su carrera y lo relegó al 19° puesto, justo detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly.

Fue la 11ª participación del bonaerense en la Fórmula 1 desde que se convirtió en piloto titular de la escudería francesa en reemplazo de Jack Doohan. Su mejor resultado hasta ahora había sido el 11° lugar en el Gran Premio de los Países Bajos, pero desde entonces no logró mantener la regularidad.

Una temporada cuesta arriba

El balance reciente muestra la dificultad del argentino para asentarse en el competitivo mundo de la F1. En Monza terminó 17°, en Hungría 18° y en Spa-Francorchamps volvió a ocupar el 19° lugar, en medio de problemas de ritmo del A525 y estrategias de equipo que no lo favorecieron.

En Austria había finalizado 15° luego de un toque con Yuki Tsunoda y una penalización de 10 segundos, mientras que en Silverstone ni siquiera pudo largar por problemas mecánicos. En su debut en Imola había sumado un 16° puesto y en Mónaco sorprendió con una buena remontada hasta el 13°.

El oriundo de Pilar también mostró carácter en Canadá, donde terminó 13°, y en Barcelona, con un 15° lugar tras partir desde el fondo. Sin embargo, la falta de constancia del monoplaza sigue siendo un obstáculo para dar un salto en la grilla.

Lo que viene para Franco Colapinto

Tras la exigente carrera en Bakú, la Fórmula 1 tendrá un parate de dos semanas. El calendario continuará con otro circuito urbano: el Gran Premio de Singapur, que se disputará del 3 al 5 de octubre.

Agenda de Colapinto en lo que resta del año (horarios de Argentina)

  • GP de Singapur: domingo 5 de octubre, 9.00

  • Sprint GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre, 14.00

  • GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre, 16.00

  • GP de México: domingo 26 de octubre, 17.00

  • Sprint GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre, 11.00

  • GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre, 14.00

  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre, 1.00

  • Sprint GP de Qatar: sábado 29 de noviembre, 11.00

  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre, 13.00

  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre, 10.00

