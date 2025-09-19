La campaña publicitaria que comparten Franco Colapinto y Ángel Di María El piloto de Alpine y el futbolista de Central son las caras de la nueva campaña de una marca de cervezas argentina 19 de septiembre 2025 · 16:49hs

Franco Colapinto y Ángel Di María compartieron una campaña publicitaria para Quilmes.

Franco Colapinto y Ángel Di María, dos de los nombres del momento en el deporte argentino, formaron parte de una publicidad para una cerveza que circula por las redes sociales. El piloto de Alpine y el futbolista de Central fueron las caras de la campaña: “Me gusta Argentina. Me gusta Quilmes”.

La marca encabezó una producción que busca darle valor a lo nacional e ir contra los que prefieren productos importados o de orígenes extranjeros con la presencia de grandes íconos nacionales como Gardel y San Martín junto a la Sole, el piloto de F1 y el jugador campeón del mundo.

Quilmes celebra el legado como una de las cervecerías argentinas más reconocidas y busca resaltar su rol fundamental en los asados, las reuniones con amigos y la familia.

La publicidad de Colapinto y Di María Durante una reunión entre amigos a las afueras de una casa, uno de los integrantes del grupo llega con un pack de latas de cerveza de la marca para compartir. “¿Por qué trajiste Quilmes?”, preguntó otro de los actores en el video.

Ante la consulta, todos los presentes hacen silencio y proceden a realizar el mismo gesto hacia el joven que llevó las cervezas. Di María, Gardel, la Sole, Colapinto y otros personajes interrumpen con un leve gesto afirmativo que abre camino a la respuesta. "Porque soy argentino papá. ¿Qué querés que traiga?", respondió el joven para reafirmar la relación de la marca como un icónico producto de fabricación nacional.