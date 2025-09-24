Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Los cadáveres de Morena, Brenda y Lara fueron hallados en una casa ubicada en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de ellas

Los tres cuerpos hallados en una casa de Florencio Varela corresponden a las tres jóvenes que se estaban desaparecidas desde el viernes pasado. Las chicas habían sido vistas por última vez en La Matanza, cuando se subieron a un vehículo.

El hallazgo se produjo en una casa ubicada en las calles Jáchal y Chañar. Según confirmaron fuentes de la causa, las familias ya fueron notificadas de la identificación de los cadáveres. “Los cuerpos estaban descuartizados” , detalló una fuente policial, lo que confirmó la brutalidad del crimen.

Desde el fin de semana pasado, la localidad bonaerense de La Matanza permaneció conmocionada por la desaparición de tres chicas menores de 21 años . En el marco de los rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes, aparecieron tres cuerpos en un domicilio en Florencio Varela , cuya ubicación coincide con la antena donde impactaron por última vez los celulares de las tres mujeres.

El hallazgo se dio este miércoles, minutos antes de las 8 de la mañana. Primero encontraron dos cuerpos, y a la hora encontraron el tercero . El hecho motivó la detención de dos personas más . Hasta el momento, hay cuatro detenidos.

Las víctimas del triple femicidio

Se trata de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Verri y Del Castillo son primas, mientras que Gutiérrez era amiga de ambas. Desde el viernes 19 de septiembre las tres chicas no volvieron a sus casas.

La última vez que las jóvenes fueron vistas fue ese mismo viernes por la noche en una rotonda de La Tablada (ubicada en el cruce de Monseñor Bufano y Crovara). Según revelaron las cámaras de seguridad de la zona, se vio a las tres chicas subirse a una camioneta blanca.

En particular, el vehículo era una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada. Pocas horas después, los celulares de las tres mujeres dejaron de recibir mensajes.

chicas desaparecidas

Este martes, familiares, amigos y vecinos organizaron una movilización en el lugar que las jóvenes fueron vistas por última vez para pedir por su pronta aparición.

Qué se sabe hasta ahora y una posible hipótesis

En el marco de la investigación por la desaparición de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, este miércoles la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, dependiente de la Policía bonaerense, halló tres cuerpos en una casa ubicada en la zona de Villa Vatteone, localidad de Florencio Varela.

Lo particular es que la DDI llegó hasta esta vivienda por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona. Cuando arribó la policía, en la casa había un hombre y una mujer limpiando la casa. Las dos personas fueron detenidas

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, en el lugar allanado había un fuerte olor a lavandina y se hallaron rastros de sangre. La identidad de los cuerpos encontrados fue confirmada pasado el mediodía.

Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas en el marco de la investigación de la desaparición de Morena, Brenda y Lara. Se trata de una pareja de nacionalidad peruana, quienes serían los dueños de la casa allanada. Los otros dos detenidos son la pareja encontrada en el allanamiento limpiando el lugar.

Una de las hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa es que las tres chicas fueron asesinadas en el contexto de una fiesta organizada por un grupo “vinculada a una banda de narcotraficantes” de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas.