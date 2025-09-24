Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

La víctima de 27 años recibió un disparo cuando se resistió frente a los delincuentes y fue atendida en el Heca

La policía rosarina confirmó este miércoles que un joven fue baleado durante un presunto intento de robo en la zona sudoeste. De acuerdo al reporte inicial, quedó fuera de peligro y no se reportaron personas detenidas después de la denuncia de la agresión.

El joven de 27 años recibió asistencia médica en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por un disparo en inmediaciones del barrio Acindar . La víctima se encontraba consciente cuando la atendieron en el centro de salud y pudo hablar con las autoridades para dar cuenta de lo ocurrido.

La primera hipótesis sobre el caso se refiere a un ataque con armas de fuego en Comodoro Rivadavia y Crespo . Después del balazo, el paciente fue trasladado hasta el nosocomio municipal y las fuerzas de seguridad provinciales empezaron a investigar la situación por el ingreso a la guardia.

Según la denuncia que recibió la policía, el joven tiene una herida de arma de fuego en la mano izquierda . Los médicos del Heca le brindaron tratamiento por la lesión y más tarde confirmaron que estaba fuera de peligro.

La primera declaración que recogieron las autoridades en el efector indica que el paciente se resistió a un robo en la vía pública. En principio no le arrebataron ningún objeto de valor u otros elementos personales mientras estaba en la calle.

Por otra parte, el Comando Radioeléctrico detuvo a cinco personas tras una denuncia de robo calificado en la zona oeste de Rosario. En este caso, los agentes secuestraron un revólver calibre 32 largo y varias dosis de droga fraccionada para la venta.

El procedimiento en una vivienda ubicada sobre La República al 6400 comenzó con la captura de Alan P., un joven de 20 años. Cuando ingresaron al domicilio apuntado por una vecina, los efectivos también arrestaron a un adolescente de 17 años identificado como Uriel M., Antonela S. (26), Guillermo A. (33) y Faustino M. (37).