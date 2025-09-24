La Capital | Policiales | baleado

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

La víctima de 27 años recibió un disparo cuando se resistió frente a los delincuentes y fue atendida en el Heca

24 de septiembre 2025 · 08:38hs
El paciente del Heca fue baleado en Comodoro Rivadavia y Crespo.

Foto: Héctor Rio / La Capital

El paciente del Heca fue baleado en Comodoro Rivadavia y Crespo.

La policía rosarina confirmó este miércoles que un joven fue baleado durante un presunto intento de robo en la zona sudoeste. De acuerdo al reporte inicial, quedó fuera de peligro y no se reportaron personas detenidas después de la denuncia de la agresión.

El joven de 27 años recibió asistencia médica en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por un disparo en inmediaciones del barrio Acindar. La víctima se encontraba consciente cuando la atendieron en el centro de salud y pudo hablar con las autoridades para dar cuenta de lo ocurrido.

La primera hipótesis sobre el caso se refiere a un ataque con armas de fuego en Comodoro Rivadavia y Crespo. Después del balazo, el paciente fue trasladado hasta el nosocomio municipal y las fuerzas de seguridad provinciales empezaron a investigar la situación por el ingreso a la guardia.

¿Cómo está el joven baleado en barrio Acindar?

Según la denuncia que recibió la policía, el joven tiene una herida de arma de fuego en la mano izquierda. Los médicos del Heca le brindaron tratamiento por la lesión y más tarde confirmaron que estaba fuera de peligro.

La primera declaración que recogieron las autoridades en el efector indica que el paciente se resistió a un robo en la vía pública. En principio no le arrebataron ningún objeto de valor u otros elementos personales mientras estaba en la calle.

>> Leer más: Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

Por otra parte, el Comando Radioeléctrico detuvo a cinco personas tras una denuncia de robo calificado en la zona oeste de Rosario. En este caso, los agentes secuestraron un revólver calibre 32 largo y varias dosis de droga fraccionada para la venta.

El procedimiento en una vivienda ubicada sobre La República al 6400 comenzó con la captura de Alan P., un joven de 20 años. Cuando ingresaron al domicilio apuntado por una vecina, los efectivos también arrestaron a un adolescente de 17 años identificado como Uriel M., Antonela S. (26), Guillermo A. (33) y Faustino M. (37).

Noticias relacionadas
ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de pampita

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

imputaran este miercoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa contra la banda del financista Yalil Azum.

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

La joven de 32 años fue detenida en la zona sur 

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Lo último

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se jugará este miércoles

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se jugará este miércoles

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

El ataque se produjo en inmediaciones de Carriego y Rafaela. Su mamá lo llevó hasta el Centenario, donde falleció poco después.
Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital
La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200
La Ciudad

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Avanza la renovación de plazas en los barrios con islas aeróbicas y juegos integradores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Avanza la renovación de plazas en los barrios con islas aeróbicas y juegos integradores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Ovación
En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Por Gustavo Conti
Ovación

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

A Central se le fue el veranito de la localía y debe empezar a sacar pecho fuera del Gigante

A Central se le fue el veranito de la localía y debe empezar a sacar pecho fuera del Gigante

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Policiales
Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

La Ciudad
Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Avanza la renovación de plazas en los barrios con islas aeróbicas y juegos integradores

Avanza la renovación de plazas en los barrios con islas aeróbicas y juegos integradores

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión
Economía

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra
Información General

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión
Economía

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: ¡Estoy vivo!
Información General

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos