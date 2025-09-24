La Capital | La Ciudad | Endeavor

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

El evento contará con speakers de gran trayectoria que idearon modelos de negocios ideales acorde a las demandas actuales del mercado

24 de septiembre 2025 · 11:33hs
Llega a la ciudad el evento de emprendedores más grande del mundo

Llega a la ciudad el evento de emprendedores más grande del mundo

La edición 2025 de Experiencia Endeavor Rosario reunirá a emprendedores, inversores y líderes del ecosistema en una jornada de charlas, mentorías y networking pensada para impulsar el crecimiento del sector. El encuentro se realizará el jueves 25 de septiembre, de 8.30 a 18, en el Salón Metropolitano del Alto Rosario.

Endeavor es la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, fundada en 1997 y presente en Argentina desde 1998. Su misión es apoyar a quienes sueñan en grande, escalan rápido e invierten su tiempo, experiencia y capital para acompañar a nuevas generaciones.

La organización promueve la cultura emprendedora en todas las etapas de desarrollo, con programas de inspiración, capacitación y acompañamiento que impulsan la transformación económica y social.

>> Leer más: TecnoLagos lidera el desarrollo emprendedor en el sur provincial

Un espacio para inspirarse y generar conexiones

Durante todo el día, los participantes podrán escuchar a referentes que están transformando industrias en Argentina y el mundo, acceder a capacitaciones prácticas y conectarse con otros emprendedores para potenciar sus proyectos.

Entre los speakers destacados se encuentran:

  • Alejandro Larosa, cofundador y CEO de Fyo; director ejecutivo de Amauta, Biond Agro y presidente de Agrofy.

  • Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube LATAM.

  • Mariano Saenz, cofundador y CEO de Winclap, empresa de growth marketing.

  • Facundo Díaz, fundador y CEO de /q99, dedicada a integrar inteligencia artificial y computación cuántica en procesos empresariales.

  • Fredi Vivas, fundador y CEO de RockingData, especializada en IA y análisis de datos.

  • Julieta Porta, cofundadora y CEO de SphereBio, biotech enfocada en vacunas personalizadas contra el cáncer.

  • Ignacio Imaz, cofundador y CEO de Cruci, referente en juegos de plaza y mobiliario urbano.

  • Stephanie Demner y Agustina Casal, creadoras de la marca de maquillaje y skincare Serendipity.

  • Sam Trottier y Hernán Regiardo, fundadores de Cósmico, el emprendimiento que revolucionó las redes con su yerba y mate cocido viral.

eco201_LC_78651304__30-09-2022__0x0.jpg
Endeavor. El encuentro que reúne a emprendedores en Rosario.

Endeavor. El encuentro que reúne a emprendedores en Rosario.

Panel sobre agtech y transformación digital del agro

El evento también contará con un panel moderado por Bernardo Milesy ( fundador y managing partner de GLOCAL LatAm) enfocado en la transformación digital del agro, con la participación de:

  • Juan Manuel Baruffaldi (cofundador de DeepAgro), pioneros en IA para el agro.

  • Nicolás Larrandart (cofundador de Auravant), agtech de agricultura digital.

  • Fernando Martínez de Hoz (confundador de Zoomagri), que busca revolucionar las cadenas agroindustriales mediante procesamiento de imágenes e inteligencia artificial.

Capacitaciones, mentorías y networking

Además de las charlas, se dictarán workshops y masterclasses sobre marca personal con inteligencia artificial, estrategias de ventas y comercio electrónico con Tiendanube.

Los asistentes también podrán participar de:

  • Endeavor Mentors: mentorías grupales con especialistas en marketing, finanzas, legales, sostenibilidad y estrategia.

  • Club del Pitch: espacio donde emprendedores presentan sus proyectos frente a un jurado con devoluciones en vivo.

  • Networking Party: un cierre distendido con música y oportunidades para generar nuevos contactos.

Cómo participar

Las entradas para Experiencia Endeavor Rosario 2025 están disponibles en www.endeavor.org.ar, y se puede acceder a más información a través de Instagram: @endeavorrosario.

