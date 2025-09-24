Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

El evento contará con speakers de gran trayectoria que idearon modelos de negocios ideales acorde a las demandas actuales del mercado

Llega a la ciudad el evento de emprendedores más grande del mundo

La edición 2025 de Experiencia Endeavor Rosario reunirá a emprendedores, inversores y líderes del ecosistema en una jornada de charlas, mentorías y networking pensada para impulsar el crecimiento del sector. El encuentro se realizará el jueves 25 de septiembre, de 8.30 a 18, en el Salón Metropolitano del Alto Rosario .

Endeavor es la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, fundada en 1997 y presente en Argentina desde 1998. Su misión es apoyar a quienes sueñan en grande, escalan rápido e invierten su tiempo, experiencia y capital para acompañar a nuevas generaciones.

La organización promueve la cultura emprendedora en todas las etapas de desarrollo, con programas de inspiración, capacitación y acompañamiento que impulsan la transformación económica y social.

>> Leer más: TecnoLagos lidera el desarrollo emprendedor en el sur provincial

Un espacio para inspirarse y generar conexiones

Durante todo el día, los participantes podrán escuchar a referentes que están transformando industrias en Argentina y el mundo, acceder a capacitaciones prácticas y conectarse con otros emprendedores para potenciar sus proyectos.

Entre los speakers destacados se encuentran:

Alejandro Larosa , cofundador y CEO de Fyo; director ejecutivo de Amauta, Biond Agro y presidente de Agrofy.

Alejandro Vázquez , cofundador y presidente de Tiendanube LATAM.

Mariano Saenz , cofundador y CEO de Winclap, empresa de growth marketing.

Facundo Díaz , fundador y CEO de /q99, dedicada a integrar inteligencia artificial y computación cuántica en procesos empresariales.

Fredi Vivas , fundador y CEO de RockingData, especializada en IA y análisis de datos.

Julieta Porta , cofundadora y CEO de SphereBio, biotech enfocada en vacunas personalizadas contra el cáncer.

Ignacio Imaz , cofundador y CEO de Cruci, referente en juegos de plaza y mobiliario urbano.

Stephanie Demner y Agustina Casal , creadoras de la marca de maquillaje y skincare Serendipity.

Sam Trottier y Hernán Regiardo, fundadores de Cósmico, el emprendimiento que revolucionó las redes con su yerba y mate cocido viral.

eco201_LC_78651304__30-09-2022__0x0.jpg Endeavor. El encuentro que reúne a emprendedores en Rosario.

Panel sobre agtech y transformación digital del agro

El evento también contará con un panel moderado por Bernardo Milesy ( fundador y managing partner de GLOCAL LatAm) enfocado en la transformación digital del agro, con la participación de:

Juan Manuel Baruffaldi (cofundador de DeepAgro), pioneros en IA para el agro.

Nicolás Larrandart (cofundador de Auravant), agtech de agricultura digital.

Fernando Martínez de Hoz (confundador de Zoomagri), que busca revolucionar las cadenas agroindustriales mediante procesamiento de imágenes e inteligencia artificial.

Capacitaciones, mentorías y networking

Además de las charlas, se dictarán workshops y masterclasses sobre marca personal con inteligencia artificial, estrategias de ventas y comercio electrónico con Tiendanube.

Los asistentes también podrán participar de:

Endeavor Mentors : mentorías grupales con especialistas en marketing, finanzas, legales, sostenibilidad y estrategia.

Club del Pitch : espacio donde emprendedores presentan sus proyectos frente a un jurado con devoluciones en vivo.

Networking Party: un cierre distendido con música y oportunidades para generar nuevos contactos.

Cómo participar

Las entradas para Experiencia Endeavor Rosario 2025 están disponibles en www.endeavor.org.ar, y se puede acceder a más información a través de Instagram: @endeavorrosario.