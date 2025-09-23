Ilusión por el título de la Fórmula 1: la chance de Verstappen para pelear con los McLaren

El neerlandés obtuvo una gran victoria en Bakú y achicó la bracha con Oscar Piastri y Lando Norris, a siete carreras del final de temporada

Max Verstappen festejó en Bakú, pero sabe que la lucha por el título será complicada.

El Gran Premio de Azerbaiyán abrió un sorpresivo escenario para los fanáticos de la Fórmula 1 que especulan con una apasionante definición del título mundial. La victoria de Max Verstappen y el pésimo fin de semana de McLaren achicó la brecha , por lo que el neerlandés tiene la oportunidad de luchar contra Oscar Piastri y Lando Norris.

Ambos corredores de la escudería británica se mantenían en la cima con amplia diferencia contra sus perseguidores, por lo que el campeonato parecía estar en un mano a mano. No obstante, las recientes victorias del piloto de Red Bull cambiaron el panorama y muchos seguidores se ilusionan con ver una al tetracampeón estirar su legado.

El dominio absoluto de McLaren dejó el Campeonato de Constructores prácticamente definido con todavía siete carreras por disputarse en lo que resta de la temporada. Tal es así que el propio Verstappen bajó las expectativas de pelear por el título y dijo: “No dependo de la esperanza. Pero quedan siete rondas, 69 puntos es mucho, así que personalmente no pienso en eso ”.

El tropiezo de Piastri y la débil performance de Norris en Bakú generaron especulaciones en la pelea por el título. El neerlandés remarcó que la ventaja del australiano, de 69 puntos por encima suyo en el campeonato, es suficientemente grande como para ilusionarse, pero destacó que irá “carrera a carrera como toda la temporada”.

La victoria de Verstappen en Bakú lo acercó a los McLaren en el campeonato.

“Simplemente intento hacer lo mejor posible, intentar sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Y luego, después de Abu Dhabi, lo sabremos”, sostuvo el tetracampeón, a pesar de que Andrea Stella, jefe de McLaren, señaló que “sigue siendo un rival por el título” para los pilotos de su equipo.

Con la mirada puesta en la próxima carrera, Verstappen indicó que “Singapur es un desafío completamente diferente otra vez”, debido a que tendrá “mucha carga aerodinámica”. Este circuito es complejo para Red Bull, a tal punto que fue la única carrera que el equipo no ganó en la temporada 2023, con un monoplaza dominante de principio a fin.

La pelea por el Campeonato de Pilotos

Piastri lidera la lucha por el título mundial con 324 puntos en lo que va de la temporada, con siete carreras por delante. Su compañero, Norris, se encuentra en el 2º puesto apenas 25 unidades por detrás, con un acumulado de 299 puntos.

Piastri McLaren Oscar Piastri tuvo un pésimo fin de semana pero continúa en la cima del campeonato. AP

Si bien la diferencia es grande y necesitará una remontada histórica, Verstappen se mantiene en el 3º puesto con un total de 255 puntos, unas 69 unidades detrás del líder. El talento del neerlandés es conocido y nadie puede descartarlo hasta que la matemática diga lo contrario.

En tanto, el 4º puesto del campeonato lo ocupa George Russell de Mercedes, quien recolectó 212 puntos en el año pero solamente un giro de 180 grados podría darle la oportunidad de ilusionarse.

¿Qué necesita Verstappen para pelear el campeonato?

Con siete Grandes Premios y tres carreras sprint por disputarse, Verstappen necesita casi un milagro para romper el dominio de los McLaren y quedarse con el título. En total, el neerlandés puede sumar un máximo de 199 puntos en caso de ganar absolutamente todos los puntos disponibles, pero seguiría dependiendo de la actuación de sus rivales para consagrarse.

Suponiendo que el piloto de Red Bull se imponga en todo lo que queda por disputarse, necesitará que Piastri sume menos de 130 puntos y Norris menos de 155 para superarlos en la tabla. Para ello, el australiano debería quedar por debajo de la segunda posición al menos dos veces.

Este escenario es poco probable debido a los factores externos que pueden modificar una carrera y al dominio que mantuvo McLaren durante el año, a pesar de las evidentes mejoras de Red Bull en las últimas semanas. Si Piastri y Norris no cometen grandes errores, el título debería definirse en un mano a mano entre ellos.