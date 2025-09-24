La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

El piloto argentino deberá pasar el mal trago de Bakú y prepararse para uno de los circuitos más difíciles, Singapur, donde en 2024 finalizó en el puesto 11

24 de septiembre 2025 · 10:26hs
Franco Colapinto afrontará el exigente desafío del GP de Singapur de la Fórmula 1.

Franco Colapinto afrontará el exigente desafío del GP de Singapur de la Fórmula 1.

Franco Colapinto tendrá una semana de descanso tras el Gran Premio de Azerbaiyán mientras se prepara para uno de los desafíos más difíciles del calendario de la Fórmula 1: Singapur. El argentino deberá pasar el mal trago de Bakú para afrontar una carrera exigente, con mucho calor, alta humedad y nocturna.

El circuito Marina Bay de Singapur es reconocido como uno de los más complejos para los pilotos, quienes en numerosas ocasiones reconocieron los obstáculos que los llevan al límite en esta carrera. Según detalló la propia F1, los corredores pueden perder hasta 3 kilogramos durante la carrera a causa de las exigencias físicas.

En 2024, Colapinto disputó su tercera carrera en la Máxima en este circuito y no pasó desapercibido. Desde la largada, ejecutó una riesgosa maniobra en la que escaló varios puestos y llamó la atención de sus rivales, incluso recibiendo críticas de algunos de ellos tras el final de la jornada. En aquella ocasión rozó los puntos y llegó en el 11º puesto.

Entre las particularidades de este circuito callejero, la curva 18 tiene una de las características más particulares del calendario, ya que los pilotos pasan por debajo de una tribuna. En total, Marina Bay tiene una extensión de 5,063 kilómetros y 23 curvas, las cuales exigen mucho al volante en la vuelta rápida.

Cuándo se disputa el GP de Singapur y dónde verlo

El Gran Premio de Singapur se disputará desde el viernes 3 al domingo 5 de octubre. La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el sábado será el turno de la tercera y luego la clasificación. Finalmente, el domingo se disputará la carrera principal.

>> Leer más: Ilusión por el título de la Fórmula 1: la chance de Verstappen de pelear con los McLaren

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Marina Bay será transmitida en vivo exclusivamente para suscriptores del plan premium de Disney+.

Horarios del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

- Prácticas Libres 1: 06.30

- Prácticas Libres 2: 10.00

Sábado 4 de octubre

- Prácticas Libres 3: 06.30

- Clasificación: 10.00

Domingo 5 de octubre

- Carrera: 09.00

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • GP de Singapur: domingo 5 de octubre, 9.00

  • Sprint GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre, 14.00

  • GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre, 16.00

  • GP de México: domingo 26 de octubre, 17.00

  • Sprint GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre, 11.00

  • GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre, 14.00

  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre, 1.00

  • Sprint GP de Qatar: sábado 29 de noviembre, 11.00

  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre, 13.00

  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre, 10.00

