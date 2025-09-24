Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Zoom
Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Policiales
Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales
Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Política
Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Policiales
Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
La Ciudad
Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
Política
Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU
Economía
La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión
Política
Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Policiales
Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Información General
Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra
Información General
Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
La Ciudad
Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"
Economía
El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión
Información general
Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
LA CIUDAD
Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
Economía
Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Información General
Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"
LA CIUDAD
Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor
La Ciudad
"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas