Zona sur: un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos

La Policía de Investigaciones de Santa Fe desplegó un operativo que contó con asistencia aérea, que sirvió para capturar a una mujer que huía de los agentes

Una pareja fue detenida cuando intentaban escapar por los pasillos y techos de las casas del barrio de Tablada, en la zona sur de Rosario . Los operativos de las fuerzas de seguridad se dieron en el marco de una investigación por robos calificados a comercios de la ciudad .

Antonela Marilin V., de 32 años , identificó el accionar de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (Giri), e intentó huir por los pasillos internos de la cuadra y saltando medianeras , pero fue detectada por un dron que los uniformados desplegaron para el operativo. Esto posibilitó que los agentes la redujeran y capturaran.

Así fue detenida junto a Facundo Pablo O., de 33 años , que cayó cuando la Policía, con ayuda de la Prefectura Naval Argentina, irrumpieron en su casa. Ambos quedaron a disposición del fiscal Carlos Covani, que había solicitado su detención.

Los operativos se dieron en un radio de 100 metros. El primero fue en una casa pasillo en Grandoli al 3800 y el segundo en la cuadra inicial de calle Biedma.

En los domicilios allanados encontraron indumentaria y calzado que coincidían con los utilizados por los sospechosos al momento de los hechos, de acuerdo con las grabaciones de cámaras de seguridad de los comercios afectados.

Detención drone 23.9.jpeg

Uno de los episodios que se les atribuye ocurrió el pasado viernes en un local de venta de ropa en la zona sur de la ciudad. Según la denuncia, la pareja ingresó armada, exigió dinero en efectivo, un teléfono móvil y mercadería, encerró a la comerciante en el baño y huyó con la ropa sustraída en una bolsa.