Un comedor de barrio Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

El comedor y merendero Shekinah de Esmeralda al 3700 fue intervenido por la policía, pero no encontraron nada. La mujer apuntó contra una casa lindera como el lugar que buscaban

23 de septiembre 2025 · 14:26hs
Un comedor de barrio Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada

Una mañana de terror, angustia y desesperación vivió la familia de Caren, quien encabeza un comedor y merendero en barrio Tablada, en la zona sur de Rosario, cuando la Policía irrumpió en su casa con una orden de allanamiento en mano en el marco de una causa por venta de drogas. Pero equivocaron el objetivo.

La investigación ubicó en el comedor Shekinah, el cual conduce Caren y su esposo en Esmeralda al 3700, un punto de venta de drogas. Sin embargo, cuando los uniformados irrumpieron en la vivienda se encontraron un panorama desconcertante.

Entre juguetes, chocolates, masitas y cajas de leche, la Policía redujo a la mujer, que estaba acompañada de su hija de 9 años, y revisó el lugar: “Lo único que le pedía es que no rompan más nada”, dijo Caren a LT8.

Un allanamiento erróneo

El lunes cerca de las 6.45, Caren y su hija estaban por volver a la cama. El sol apenas asomaba y golpes a las paredes alertaron a la mujer. Pensé que era el vecino, contó y dejó entrever que junto a su vivienda hay un punto de venta de droga.

Allanamiento erróneo 23.9

Pero la explosión de un vidrio y no dudó: “Es en el comedor”. El espacio donde asiste a 75 familias está en la parte delantera del terreno, por lo que intentó atravesar el patio, aunque fue detenida por los gritos de la policía. “Tírate al piso, tírate al piso”, exclamaron los policías que intentaban ingresar.

Del otro lado, la mujer detuvo su marcha y se lanzó al suelo. Con la cara contra el piso intentó frenar a los agentes. “Les pedía que no rompan nada, que le abría la puerta de mi casa y del comedor”, relató Caren y aseguró que hasta le ofreció las llaves a la policía, pero siempre encontró negativas del otro lado.

Sin resultados

Pedí que me muestren la orden y les dije que no tengo nada que ver, que acá hay un comedor comunitario, que lo único que iban a encontrar era comida, pelotas y juguetes”, detalló Caren que aún mostraba signos de asombro por el accionar policial.

La mujer mientras lloraba por la rotura del ingreso al merendero tuvo que pedir por favor si la dejaban cambiarse. Así pudo leer la orden de allanamiento. En el papel estaba señalado el comedor, la dirección de su casa y el nombre de su familia. “Se equivocaron”, repite desde el lunes la mujer.

Acompañados por perros de rastreo de droga, los policías revisaron la vivienda en busca de estupefacientes y armas. No encontraron nada. Para este momento las plegarias de Caren se hicieron escuchar y los agentes realizaron el procedimiento sin dañar la propiedad y los muebles. “Miren todo lo que quieran, lo único que le pido es que no rompan más nada. Hace una semana estuve haciendo una rifa para poder comprar la membrana de la institución”, sentenció la mujer mientras veía su casa invadida.

Allanamiento erróneo 23.9

“No se llevaron nada. Le mostré plata que era del sueldo de mi marido, los celulares, el mío y de mi hija. Los revisaron y me lo devolvieron porque no encontraron nada”, aseguró la mujer.

Ahora Caren tendrá que reponer los vidrios rotos y la puerta dañada, mientras seguirá asistiendo a los 87 chicos de barrio Tablada que pasan por una copa de leche o un plato de comida.

Todo mientras “se vive con miedo” porque “ellos (los que venden droga en el barrio) saben todo: cuándo sale mi marido, cuando llevo a la nena a la escuela, cuando nos quedamos solas”. El accionar de la policía dio saldo negativo para la investigación y se retiraron, pero a los pocos minutos “siguieron vendiendo (drogas)” y a mí me destruyeron las dos puertas”.

“Tengo miedo de abrir el comedor que vengan los nenes y que pasen a disparar”, cerró con crudeza la mujer que desde el lunes no puede dormir para estar al cuidado de su hogar.

Noticias relacionadas
Las asociaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad se hicieron presentes para requerir respuestas urgentes ante la suspensión de la aplicación que determinó el Gobierno Nacional.

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

El 23 de septiembre fue constituido como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas a instancias del diputado socialista Alfredo Palacios en 1913. 

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas

La provincia remodela la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Rosario

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Choque en el microcentro. El conductor del auto dio positivo de alcoholemia y este martes se conoció la sanción de inhabilitación

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Vojvoda, Crespo, Sampaoli, Palermo y uno más: habrá otro director técnico argentino en el Brasileirao

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Organizaciones del sector presentaron una nota formal para que el Defensor intime a Milei a respetar la ley de emergencia. Anunciaron movilización en todo el país para la semana próxima

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Política

Política

Policiales

La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso
Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

Darío Benedetto, el goleador que se olvidó de cómo meter la pelota en el fondo del arco

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera
Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Un comedor de barrio Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada

De qué se trata la trata: la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Por Lucas Ameriso

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newells

Por Gustavo Conti
El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Por Elbio Evangeliste
El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada