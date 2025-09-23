El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

El técnico rosarino, que está al frente de la selección de Uruguay, participó de un evento de la Federación Española. Bielsa eligió al entrenador que más le gusta

El entrenador rosarino Marcelo Bielsa , ídolo de Newell's y actual seleccionador de Uruguay, participó de la apertura de la Academia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que buscará unificar todos los programas formativos de la institución.

En ese contexto, el Loco ponderó el estilo de juego español: “Se mire por donde se mire, este fútbol ha producido un legítimo espíritu o inclinación a la imitación y a la copia. Yo soy un admirador de la copia, mirar lo que está bien hecho y aprender a hacerlo es la base de la cultura”.

El icónico DT rosarino manifestó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid: “Más allá de que copiar tenga mala prensa, todos nos educamos en un proceso donde se transmite lo que otro conocía, supo, descubrió y que vale la pena saber".

El mejor de todos para el Loco Bielsa

En este sentido afirmó sobre el fútbol español que es una referencia mundial. "Más allá de lo actual y de la cantidad, poseen a (Pep) Guardiola que es, desde mi punto de vista, el mejor entrenador del mundo desde que yo analizo el fútbol".

De esta manera el emblemático extécnico leproso, con cuyo nombre está bautizado el Coloso del Parque Independencia, optó por destacar el DT multicampeón con el Barcelona de Lionel Messi.

El Loco dirigió en España al Athletic Bilbao y al Espanyol de Barcelona. Ahora clasificó a la selección de Uruguay al Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.