El motivo por el que Central hará fuerza por River cuando visite a Palmeiras por la Libertadores

El gran objetivo de Central es llegar a la Copa Libertadores 2026 y en este sentido uno de sus competidores directos es el equipo de Marcelo Gallardo.

River afrontará un difícil desafío en Brasil este miércoles, donde se enfrentará a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 . Y será un partido que no pasará desapercibido para los hinchas de Central, ya que si los millonarios logran avanzar de ronda y luego terminan siendo campeones liberarán un cupo por la tabla acumulada, en la que los canallas marchan firmes para meterse en el máximo torneo continental.

River la tiene muy chiva y debe remontar un 2 a 1, pero si derrota al Palmeiras llegará a la semifinal de la Copa Libertadores y quedará a un paso de consagrarse. Si lo hace se meterá en la Copa del 2026 directamente sin más trámite. Esto generaría un competidor menos para Central en su objetivo de llegar a la Libertadores por la tabla acumulada.

En la tabla anual acumulada de la Liga Profesional, River es el líder con 49 puntos, lo siguen Boca y Central con 47 unidades, aunque los canallas deben completar el segundo tiempo ante Sarmiento donde igualan 0 a 0. Los tres primeros equipos de la tabla anual ingresan a la Libertadores 2026.

Está claro que también liberará cupo el vencedor del torneo Clausura (River, Boca y Central son candidatos) y el de la Copa Argentina (de los tres sólo sigue River en carrera).

Las opciones que maneja Gallardo para River

Tras la derrota sufrida en el estadio Monumental, el entrenador Marcelo Gallardo prepara un plan cargado de incógnitas para intentar la heroica en el estadio Allianz Parque. El Muñeco mantiene el misterio hasta último momento, aunque ya aparecen los primeros indicios sobre el once que buscará la clasificación.

La principal duda está en el sistema táctico, ya que si bien en la ida River mostró un mejor funcionamiento con línea de cuatro, no se descarta que Gallardo vuelva a apostar por cinco defensores.

Portillo, el polifuncional

En ese caso, Juan Portillo gana terreno como pieza clave, gracias a su capacidad para alternar entre la defensa y el mediocampo, mientras que en la zaga central, Lucas Martínez Quarta sería titular, acompañado por Paulo Díaz o el joven Lautaro Rivero.

Gonzalo Montiel y Marcos Acuña tienen su lugar asegurado en los laterales. Otro aspecto que el entrenador analizaría es el armado ofensivo, ya que ante la baja de Sebastián Driussi y el bajo rendimiento de Facundo Colidio y Miguel Borja, una alternativa es reforzar la mitad de la cancha con cinco volantes.

Eso abriría la puerta al ingreso de Juan Fernando Quintero y Nacho Fernández como generadores de juego. A su vez, el regreso de Giuliano Galoppo tras la suspensión será una de las cartas fuertes del mediocampo, junto a Kevin Castaño.

La duda de Enzo Pérez

La gran incógnita está en la presencia del capitán Enzo Pérez, donde su jerarquía y liderazgo pesan en los partidos decisivos, pero su presente futbolístico podría dejarlo relegado ante la necesidad de mayor juego.

La probable formación de River para visitar a Palmeiras: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo o Enzo Pérez, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero o Nacho Fernández; Facundo Colidio o Nacho Fernández y Maximiliano Salas.