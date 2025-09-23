La Capital | Ovación | Central

El motivo por el que Central hará fuerza por River cuando visite a Palmeiras por la Libertadores

El gran objetivo de Central es llegar a la Copa Libertadores 2026 y en este sentido uno de sus competidores directos es el equipo de Marcelo Gallardo.

23 de septiembre 2025 · 18:32hs
Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo, DT de River, y Ariel Holan, entrenador de Rosario Central.

River afrontará un difícil desafío en Brasil este miércoles, donde se enfrentará a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Y será un partido que no pasará desapercibido para los hinchas de Central, ya que si los millonarios logran avanzar de ronda y luego terminan siendo campeones liberarán un cupo por la tabla acumulada, en la que los canallas marchan firmes para meterse en el máximo torneo continental.

River la tiene muy chiva y debe remontar un 2 a 1, pero si derrota al Palmeiras llegará a la semifinal de la Copa Libertadores y quedará a un paso de consagrarse. Si lo hace se meterá en la Copa del 2026 directamente sin más trámite. Esto generaría un competidor menos para Central en su objetivo de llegar a la Libertadores por la tabla acumulada.

En la tabla anual acumulada de la Liga Profesional, River es el líder con 49 puntos, lo siguen Boca y Central con 47 unidades, aunque los canallas deben completar el segundo tiempo ante Sarmiento donde igualan 0 a 0. Los tres primeros equipos de la tabla anual ingresan a la Libertadores 2026.

Está claro que también liberará cupo el vencedor del torneo Clausura (River, Boca y Central son candidatos) y el de la Copa Argentina (de los tres sólo sigue River en carrera).

Leer más: La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

Las opciones que maneja Gallardo para River

Tras la derrota sufrida en el estadio Monumental, el entrenador Marcelo Gallardo prepara un plan cargado de incógnitas para intentar la heroica en el estadio Allianz Parque. El Muñeco mantiene el misterio hasta último momento, aunque ya aparecen los primeros indicios sobre el once que buscará la clasificación.

La principal duda está en el sistema táctico, ya que si bien en la ida River mostró un mejor funcionamiento con línea de cuatro, no se descarta que Gallardo vuelva a apostar por cinco defensores.

Leer más: Darío Benedetto, el goleador que se olvidó de cómo meter la pelota en el fondo del arco

Portillo, el polifuncional

En ese caso, Juan Portillo gana terreno como pieza clave, gracias a su capacidad para alternar entre la defensa y el mediocampo, mientras que en la zaga central, Lucas Martínez Quarta sería titular, acompañado por Paulo Díaz o el joven Lautaro Rivero.

Gonzalo Montiel y Marcos Acuña tienen su lugar asegurado en los laterales. Otro aspecto que el entrenador analizaría es el armado ofensivo, ya que ante la baja de Sebastián Driussi y el bajo rendimiento de Facundo Colidio y Miguel Borja, una alternativa es reforzar la mitad de la cancha con cinco volantes.

Eso abriría la puerta al ingreso de Juan Fernando Quintero y Nacho Fernández como generadores de juego. A su vez, el regreso de Giuliano Galoppo tras la suspensión será una de las cartas fuertes del mediocampo, junto a Kevin Castaño.

La duda de Enzo Pérez

La gran incógnita está en la presencia del capitán Enzo Pérez, donde su jerarquía y liderazgo pesan en los partidos decisivos, pero su presente futbolístico podría dejarlo relegado ante la necesidad de mayor juego.

La probable formación de River para visitar a Palmeiras: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo o Enzo Pérez, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero o Nacho Fernández; Facundo Colidio o Nacho Fernández y Maximiliano Salas.

Noticias relacionadas
Ángel Di María es el máximo anotar de este Central que no convirtió demasiado en el torneo Clausura.

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Más o menos eh, parecer decir Alejo Veliz, tocándose el hombro, tras el gol de Central ante Talleres.

Central: cómo terminó Alejo Veliz el partido con Talleres, de cara a Gimnasia

Kevin Gutiérrez hizo su debut en primera este año, en el debut del Canalla en el Clausura, ante Godoy Cruz.

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

El actor Rodrigo de la Serna sorprendió a los hinchas de Rosario Central con su aparición en el Gigante

¿Rodrigo de la Serna, canalla?: el video que causó furor

Ver comentarios

Las más leídas

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo último

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Es la primera causa de muerte entre mujeres de 10 a 19 años. La crisis en salud mental se profundiza. Cuáles son las señales de alarma
Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Política

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Ovación
El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

Policiales
Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

La Ciudad
Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo
Salud

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Solamente Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newells

Por Gustavo Conti
Ovaciòn

Solamente Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo