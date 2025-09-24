Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Uno de los choferes fue acusado formalmente por tentativa de homicidio y los otros dos por lesiones graves.

Tres taxistas fueron imputados y quedaron en prisión preventiva por la brutal agresión sufrida por un pasajero en la madrugada del 12 de septiembre en Montevideo entre Balcarce y Oroño. Uno de los choferes enfrentará cargos por tentativa de homicidio y los otros dos por lesiones graves.

Según se resolvió en la audiencia realizada este miércoles en el Centro de Justicia Penal, uno de los conductores, identificado como David C., enfrentará un juicio por homicidio simple en grado de tentativa y en calidad de autor , es decir, como el principal responsable de los golpes sufridos por la víctima, que está en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El imputado quedó bajo prisión preventiva al menos por 90 días , según dispuso el fiscal Lisandro Artacho de la unidad de Violencias.

Los otros dos supuestos cómplices, señalados como Matías V. y Omar F., quedarán en la misma situación, pero por 45 días en un acuerdo de partes firmado por el fiscal del caso, las defensas y convalidado por el juez de Primera Instancia Hernán Postma. Luego de vencidos esos días, el representante del Ministerio Público de la Acusación podría solicitar una prórroga. Ellos enfrentan cargos por delito de lesiones graves en calidad de coautores.

El pedido de las medidas cautelares y la acusación en general la realizó el fiscal Artacho en el caso del incidente ocurrido el 12 de septiembre cuando el pasajero de una mujer taxista, un contador de 43 años, recibió una fuerte golpiza por parte de colegas de la mujer que salieron a defenderla ante un supuesto maltrato del hombre, que, según el relato de la conductora, habría buscado de tener relaciones sexuales con ella mientras ambos estaban dentro del vehículo.

La víctima del ataque sufrió un severo traumatismo de cráneo y se encuentra internado en estado reservado y conectado a la asistencia mecánica respiratoria en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

En un principio fueron demorados cinco taxistas que enseguida recuperaron la libertad tras comprobarse que no habían participado de la agresión. En tanto, la investigación de Artacho originó una serie de allanamientos cuando se identificó a tres presuntos agresores. Así, el lunes fue detenido David C., de 41 años, en una casa de Vera Mujica al 2500.

En ese contexto en la mañana del martes se presentó en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) Omar Alberto F., de 49 años. Y pasado el mediodía hizo lo mismo Matías Gabriel V., de 34. En principio, los tres serán imputados de tentativa de homicidio.

Cómo fue el episodio

Un grupo de cinco taxistas fueron demorados, y luego dados en libertad, tras ser acusados de atacar a un pasajero quedó internado en estado crítico tras un viaje que no quiso pagar. La mujer que lo llevaba aseguró este lunes que no se produjo una golpiza grupal y que ninguna de las personas arrestadas estuvo involucrada en la agresión.

"Estas personas no participaron para nada", afirmó Paola a través de LT8 sobre el episodio en Montevideo y Oroño. A continuación, aclaró que eran parte de un segundo grupo de choferes que llegó después, mientras que los primeros "se fueron inmediatamente" cuando Flavio B. se cayó tras recibir una trompada y quedar inconsciente.

A pesar de la angustia frente a la denuncia penal y las graves lesiones de la víctima, la conductora del taxi fue contundente a la hora de desmentir los rumores en torno al caso. En cuanto a la hipótesis de una gresca, remarcó: "El único golpe fue esa piña. Los taxistas lo quisieron sentar antes de eso y él no quería estar quieto".

Qué dijo la taxista denunciada

"El pasajero se está haciendo el vivo y no me quiere pagar", advirtió Paola a través de la radio este sábado a la madrugada. Según su relato, el hombre de 43 años se enojó porque pensó que no lo estaban llevando por el camino correcto. Luego del altercado le propuso tener relaciones sexuales y ella le pidió que se bajara de inmediato después de abonar. Por otra parte, detalló: "Ni atiné a tocar el botón de pánico".

Toda la secuencia descripta por la taxista tuvo lugar en Montevideo al 2100, frente al consulado de Italia, donde se concentraron varios choferes para ayudarla en pocos minutos. "El que agredió primero fue él, le dio una piña a uno y éste se la devolvió con tanta mala suerte que el tipo cayó noqueado. Se dio la cabeza contra el piso", explicó.

Dado el maltrato que había sufrido minutos antes adentro del vehículo, la conductora le pidió expresamente a uno de sus compañeros: "No le peguen porque está muy borracho". En su declaración recordó que el pasajero reaccionó de manera violenta, se paró y empezó a "revolear piñas para todos lados".

"Los que quedaron demorados no son del grupo que le pegó", subrayó la mujer que también fue trasladada a la comisaría 2ª. En el momento ya presumía que la víctima tenía lesiones graves porque "no atinó a mover un brazo" y "cayó como un tronco" por la trompada.

Un viaje de 5 mil pesos y un golpe gravísimo

Paola se mostró confiada en el esclarecimiento del caso porque la zona del consulado de Italia tiene muchas cámaras de videovigilancia para corroborar con imágenes lo que contó. Al mismo tiempo se lamentó por la situación: "No es justo lo que nos pasó a todos nosotros. Si él volvía a su casa tranquilo o se bajaba y me decía no tenía para el taxi, a lo mejor lo dejaba y me iba. Uno está trabajando, no está para que venga un bobo a decirle cosas".

La conductora recordó que el pasajero se había subido al coche sin mayores complicaciones y le había pedido que lo llevara desde Brown y Francia hasta Montevideo y Mitre. "Veníamos hablando bien. Yo iba escuchando una radio con música de los 80 y los 90. Me contó que era contador del dueño de un bar de rock y que tenía un hijo", apuntó.

La situación dio un giro de 180 grados cuando la taxista cruzó bulevar Oroño y llegó hasta la plaza del Foro. El pasajero se desorientó y exclamó: "¿Qué calle es esta? No, vos me estás llevando a otro lado". Mientras se hamacaba en el asiento, se acercó y le tocó el brazo para tener sexo con ella en vez de abonar. "Bajate ya y pagame el viaje", reclamó la mujer que llevaba apenas dos semanas trabajando en el sistema de transporte público.

De acuerdo con el relato de la conductora, el pasajero insistió cuando le ofreció un billete de diez mil pesos por un viaje de $ 5.000. Ante esta acción, la trabajadora soltó el dinero y le recriminó: “Pagame el viaje, pero no me toqués”.

Después del pedido de ayuda y la intervención de otros taxistas, el pasajero fue trasladado al Heca. La directora del nosocomio, Andrea Becherucci, confirmó días después del hecho que el paciente permanecía internado en la unidad de terapia intensiva, con asistencia mecánica ventilatoria y sedantes. Se trata de las medidas correspondientes al tratamiento por traumatismo de cráneo.