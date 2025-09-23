La Capital | Información General | estudiante

Un estudiante de 19 años irá a juicio por crear con IA fotos pornográficas de sus compañeras

El caso es de Córdoba. Las víctimas tienen entre 15 y 16 años

23 de septiembre 2025 · 19:21hs
Un estudiante de 19 años irá a juicio por crear con IA fotos pornográficas de sus compañeras

La Justicia de Córdoba ratificó la elevación a juicio de un estudiante de 19 años acusado de manipular a través de inteligencia artificial (IA) imágenes de sus compañeras y difundirlas en páginas pornográficas.

Se trata de un alumno del Instituto Superior de Comercio Manuel Belgrano, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que tomó las fotos de las adolescentes para luego modificarlas y publicarlas en un sitio web para adultos.

Las víctimas tienen entre 15 y 16 años. El alumno fue imputado por el delito de lesiones graves calificadas por el género.

De acuerdo a la acusación del fiscal Pablo Cuenca Tagle, el muchacho utilizó técnicas como face swapping (intercambio de caras con IA) y superpuso los rostros de varias damnificadas en cuerpos desnudos de mujeres adultas que extrajo de páginas pornográficas.

Los investigadores constataron que el estudiante realizó diversas descripciones que cosificaban a las damnificadas, todo generado con inteligencia artificial, y también incorporó hipervínculos a las cuentas de las redes sociales de ellas, por lo que fueron contactadas por los usuarios de las mencionadas plataformas.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Control de Violencia Familiar Nº1 de Córdoba confirmó que el caso irá a juicio oral y público, mientras que desestimó la oposición de los representantes legales del sindicado, quien aún tiene la posibilidad de apelar.

El abogado de algunas de las víctimas, José Dantona, sostuvo que el face swapping no está tipificado en el Código Penal, por lo que debió buscar “un atajo legal” para encuadrar el ilícito.

Y remarcó que a pesar de que varias imágenes fueron eliminadas, otras continúan en internet.

