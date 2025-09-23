La Capital | Zoom | sábado

Un sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Entre las 15 y las 21 se presentarán 24 bandas en peatonal Córdoba, en la costa central, en plaza Las Heras, en el Jardín de los Niños y en el Anfiteatro Municipal

23 de septiembre 2025 · 22:10hs
Rosario tendrá este sábado 27 más de 800 músicos en vivo en cinco escenarios repartidos por toda la ciudad, en el Festival de Bandas Encuentro Regional 2025. Serán en total 24 bandas de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos que se presentarán gratis de 15 a 21.

La Posta 1 propone un desfile por la peatonal Córdoba, con inicio en las plazas Pringles y Montenegro, con una confluencia final en el cruce de las peatonales San Martín y Córdoba. Allí, bandas de Rosario, Santa Fe y Córdoba se unirán para entregar un recorrido sonoro.

En la Posta 2, ubicada en el cartel de Rosario frente al río Paraná en la costa central, habrá un escenario al aire libre con agrupaciones de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

La Posta 3 se desarrollará en la plaza Las Heras, en la zona sur, donde el encuentro reunirá a bandas de Buenos Aires y Santa Fe. Este espacio ofrecerá "un clima de cercanía con la comunidad barrial, fortaleciendo el vínculo entre música y territorio", indicaron desde la Municipalidad.

La Posta 4 tendrá lugar en El Jardín de los Niños, en el Parque de la Independencia, donde se presentarán bandas de Santa Fe y Córdoba en un entorno pensado para compartir en familia, rodeado de naturaleza y juegos.

El festival tendrá su punto culminante en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, donde los conciertos también comenzarán a las 15. Allí, las 24 agrupaciones se presentarán en un sistema de doble escenario rotativo: primero con las bandas programadas desde el inicio, y luego con la incorporación de aquellas que se trasladarán desde las postas para ofrecer su repertorio. Cada agrupación interpretará una selección especial, conformando un despliegue musical que reunirá a más de 800 músicos y músicas en una celebración histórica por los 300 años de Rosario.

