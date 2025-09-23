La Capital | Policiales | delincuentes

Ocho delincuentes extranjeros fueron detenidos por el robo a la casa de Pampita

Uno fue capturado cuando manejaba un auto en La Boca y el resto en un allanamiento realizado en un hotel de Balvanera

23 de septiembre 2025 · 20:16hs
Ocho delincuentes extranjeros fueron detenidos por el robo a la casa de Pampita

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a ocho delincuentes implicados en el robo a la casa de la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain.

Fuentes policiales indicaron que los detenidos son seis hombres de nacionalidad chilena, un venezolano y un colombiano.

Siete de los sospechosos cayeron en un allanamiento realizado este martes en un hotel de Balvanera, muy cerca del Congreso de la Nación, mientras que otro de los detenidos fue capturado en La Boca cuando circulaba en un automóvil.

Personal policial secuestró dos vehículos, ganzúas, palancas, joyas, dinero y carteras que Pampita reconoció como propias.

La investigación llegó hasta los sospechosos a raíz de las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se distinguía el número de patente de uno de los vehículos que habrían participado del robo.

La modelo y conductora ya había recuperado cuatro teléfonos viejos que eran muy preciados para ella por su valor sentimental, dado que allí conserva videos y fotos de su hija Blanca, fallecida a los seis años en septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica.

El robo ocurrió en la noche del viernes en la casa de Pampita Ardohain en Barrio Parque, una zona residencial dentro del barrio porteño de Palermo. El hecho se produjo mientras la modelo se encontraba de viaje en España. Los delincuentes estuvieron seis horas dentro de la vivienda, de la que se llevaron una antigua caja de fuerte de gran tamaño

