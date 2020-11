Hugo Maradona reveló lo que le dijo Diego: "Me tienen encerrado y quiero salir"

"Tiré a la mierda el volante... No sé cómo llegué a casa. Tiré el celular a la mierda. Vi a Paula, mi esposa, en medio de la calle. Trató de calmarme y me preguntó quién me lo había contado. ¡Se armó un quilombo acá...!", sumó Hugo en diálogo con radio La Red sobre cuál fue su reacción el enterarse de que Diego Maradona había muerto.