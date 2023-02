"Gran Hermano": llegaron los familiares de los participantes y la emoción sacudió al reality

Después le tocó el turno a Gladys, de 60 años, mamá de la Tora. Ni bien se vieron las caras se fundieron en un fuerte abrazo, se las vio conmovidas, seguramente no esperaban esta situación y se les hizo difícil contener la emoción. Pasado el primer impacto, Gladys se abrazó con Nacho, la pareja de Lucila.

El cuarto ingresante fue Walter Fabián, de 22, hijo mayor de la hermana de Romina, quien además es su madrina de confirmación. El joven le explicó las razones por las cuales no pudo ingresar ni la madre de la ex diputada ni sus hijas. Sus palabras no convencieron a Romina, que no pudo ocultar su decepción.

Finalmente, ingresaron Camila Poggio, hermana de Julieta, y Rodolfo Castañares, de 52 años, papá de Nacho que vive en Uruguay, donde trabaja como estilista. La nueva conformación e la casa quedó completa y la novedad, no solo para Argentina sin para el mundo entero, quedó concretada. Ahora habrá que ver cómo sigue la historia.

Santiago del Moro, el padre de la criatura

Este lunes, y tras varios días de espera, Del Moro confirmó lo que se venía especulando en las redes sociales: que los seis nuevos participantes eran ser parientes de Marcos Ginocchio, Camila Lattanzio, Lucila “La Tora” Villar, Romina Uhrig, Julieta Poggio y Nacho Catañares.

Una vez que las hermanas de Marcos, Camila, y Julieta, el padre de Nacho, el sobrino de Romina y la mamá de la Tora ingresaron en la casa, Del Moro llamó a una reunión en el living de la casa, donde les habló a todos cuidadosamente.

“Todos están muy bien, y los quiero saludar. Van a estar unos días. Ellos en cierta manera van a competir de manera indirecta, porque ellos los van a apuntalar en este último trayecto por unos días”, dijo el animador del reality de Telefé, que señaló que tenía un nuevo comunicado de Gran Hermano.

“Estoy detrás de esto hace muchos meses y finalmente se pudo concretar ahora. Yo siempre estoy pensando en ustedes, en que la pasen bien, no se olviden que es una competencia por mucho dinero”, advirtió el conductor.

“No se me dispersen ahora. Entró gente que ustedes aman, no los expongan. Una jugada en falso que Gran Hermano detecte como infracción, los manda directamente a placa al participante y a la visita, y ustedes saben que no le tiembla el pulso para eyectarlos de la casa”, finalizó.