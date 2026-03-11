La Capital | Ovación | Mundial

Irán se baja del Mundial 2026 en Estados Unidos: "No hay condiciones para participar"

El ministro de Deportes iraní confirmó que el seleccionado de su país no participará de la Copa del Mundo tras los ataques liderados por Donald Trump

11 de marzo 2026 · 11:47hs
El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, junto con la respuesta del régimen persa, pusieron en duda la participación del conjunto asiático en el Mundial 2026, a solamente tres meses de su inicio. En las últimas horas, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, anunció que su seleccionado se bajará del campeonato.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones para que podamos participar”, aseguró Doyanmali en una entrevista con la Agencia Alemana de Prensa, y continuó: “Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera”.

A su vez, el ministro afirmó que “si el país organizador fuera otro, seguramente la comunidad internacional habría reaccionado y le habría retirado la sede” a Estados Unidos, que será organizador de la Copa del Mundo junto a México y Canadá.

Por otro lado, el presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), Mehdi Taj, expresó: “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia?”.

Irán fue eliminado en la fase de grupos del Mundial 2022 de Qatar.

Unas horas antes de las declaraciones de los referentes iraníes, Gianni Infantino, presidente de la Fifa, reveló que tuvo una reunión con Trump y detalló: “Hablamos sobre la actual situación en Irán y el hecho de que su equipo haya clasificado para participar de la Copa del Mundo. Durante la conversación, Trump reiteró que su combinado es, "por supuesto, bienvenido a competir”.

El seleccionado iraní estaba clasificado al grupo G del Mundial, donde enfrentaría a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, los tres partidos en territorio estadounidense.

No obstante, a pesar de las declaraciones de Infantino, los ciudadanos iraníes no están habilitados a entrar en Estados Unidos por el sistema de visados, el cual la administración de Trump hizo más estricto y también limita a otros equipos clasificados como Haití, Senegal o Costa de Marfil.

Ante la baja de Irán, la Fifa deberá definir quién ocuparía su plaza. Se espera que cumplan con el apartado 6.7 del reglamento, el cual indica que “si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial, la Fifa decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La Fifa podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”.

Qué equipo reemplazaría a Irán en la Copa del Mundo

Uno de los principales candidatos a ocupar el lugar vacante es Irak, seleccionado que obtuvo su clasificación al repechaje internacional del próximo 31 de marzo, donde enfrentaría al ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

Cabe aclarar que este caso se daría como parte de los cupos otorgados a la Confederación Asiática (8.5 plazas) y, si se confirma el reemplazo de Irak, Emiratos Árabes Unidos ocuparía su puesto en el repechaje internacional.

