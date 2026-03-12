¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

Faltan dos semanas para el partido: la entidad europea y su par sudamericana intentan definir dónde se jugará la cita entre los campeones continentales

El conflicto en Medio Oriente mantiene a la Finalissima en duda , a dos semanas del esperado partido entre la selección argentina y España . Los campeones de la Copa América y de la Eurocopa iban a enfrentarse en Qatar, pero la sede tendría un cambio de último momento por la crítica situación en la zona .

Mientras la Uefa y la Conmebol trabajan para llegar a un acuerdo , desde la entidad europea propusieron la alternativa de mudar el encuentro al estadio Santiago Bernabéu de Madrid y mantener la fecha del próximo 27 de marzo .

Si bien desde la AFA y la entidad sudamericana buscan no postergar el partido y mantener la disputa en la próxima fecha Fifa, descartaron la posibilidad de jugar en España, ya que rechazan la chance de que la Roja sea local en esta final .

Por eso, en las próximas horas intentarán definir la sede que reciba al tan esperado partido intercontinental , que se encuentra pendiente desde 2024 y servirá como prueba de fuego en la previa del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

image (34) La selección argentina enfrentará a España en la Finalissima, pero todavía no se confirmó la nueva sede. AFA

“Es un partido que debería ser en un estadio neutral. Es evidente que parece que debe ser en Europa. Si las circunstancias nos llevan a donde nos llevan, la mayoría de los jugadores están en Europa, parece lógico que eso sea lo que finalmente puede suceder”, adelantó Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en diálogo con El Larguero.

Dónde se jugaría la Finalissima entre Argentina y España

La sede original de la Finalissima era el estadio de Lusail, donde la Albiceleste disputó cinco de sus siete partidos del Mundial de Qatar 2022. No obstante, la crisis bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán derivó en la suspensión temporal del fútbol en Doha y la búsqueda de una nueva sede para este partido.

Entre las opciones que se dieron a conocer como alternativas para recibir el duelo entre Argentina y España apareció Londres, en el estadio Olímpico debido a los partidos que disputará la selección inglesa en Wembley. En tanto, Lisboa también es considerada como una opción, aunque distintas versiones indican que Madrid es la más concreta, ya que se ofreció como sede.

En caso de que la Conmebol y la AFA no acepten jugar en la capital española, o la Uefa no defina una nueva sede en otro país europeo donde Argentina no sea visitante, el partido podría ser suspendido y disputarse en otro momento, a priori luego de la Copa del Mundo.