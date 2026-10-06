España levantó la orden de arresto contra el separatista catalán Carles Puigdemont

El expresidente de la Generalidad de Cataluña huyó de España a Bélgica en 2017 tras su fallido intento de encabezar un intento ilegal de secesión en Cataluña

España levantó la orden de arresto contra el líder separatista catalán Carles Puigdemont, lo que permite al político regresar al país sin temor a ser detenido por primera vez en casi una década.

Puigdemont huyó de España a Bélgica en 2017 tras su fallido intento de encabezar un intento ilegal de secesión en Cataluña.

El juez Pablo Llarena levantó la orden de arresto este martes, momentos después de que el Tribunal Constitucional de España anunciara que decidió aplicar una amnistía del gobierno para los separatistas catalanes a uno de los colaboradores de Puigdemont, que había sido declarado culpable de malversar fondos públicos.

Llarena manifestó que levantaba la orden de arresto contra Puigdemont mientras esperaba la oportunidad de estudiar la decisión del Tribunal Constitucional que, según indicó, probablemente afectaría la orden.

Desde Waterloo, donde reside como un exiliado autoproclamado, Puigdemont dijo en conferencia de prensa que la resolución es “una clara derrota del Estado español” y afirmó que "en términos de relación Cataluña-España, no se soluciona nada".