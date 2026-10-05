Elecciones Maricarmen: el presidente de España anunció comicios anticipados

En medio de la crisis de vivienda del país, Pedro Sánchez —apuntado por corrupción y el episodio migratorio de Ceuta— convocó a elecciones para el 29 de noviembre

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció elecciones anticipadas, después de que su gobierno sufriera la semana pasada una dura derrota legislativa que truncó medidas de emergencia relacionadas con la crisis de vivienda del país. La votación se celebrará el 29 de noviembre.

Los españoles exigieron soluciones al gobierno en las últimas semanas respecto de los precios de la vivienda, con protestas en ciudades de todo el país después de que creciera la indignación pública por el desalojo televisado de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años en el distrito de Retiro, en Madrid.

Partidos de la oposición conservadora sumaron sus votos para obligar a retirar dos decretos de emergencia presentados por el gobierno de Sánchez que incluían medidas para reducir los desahucios y la especulación inmobiliaria. El revés desató una amplia especulación de que Sánchez podría considerar adelantar unas elecciones nacionales previstas para el próximo año, y aprovechar la indignación de su base por el rechazo de las medidas de vivienda.

En un discurso televisado, Sánchez sostuvo que una coalición progresista más amplia en el Congreso permitiría a los españoles abordar los mayores problemas a los que se enfrenta el país. “Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros y para vuestro país”, dijo Sánchez, para añadir: “Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y justicia social y de responsabilidad medioambiental, si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando”.

La muñeca política de Sánchez

Sánchez, de 54 años, es presidente del gobierno español desde 2018, lo que lo convierte en uno de los líderes europeos que más tiempo lleva en el cargo. Se convirtió en uno de los principales jefes de gobierno progresistas a nivel internacional gracias a su defensa de la migración, sus esfuerzos diplomáticos para defender a los palestinos y sus críticas a la guerra estadounidense e israelí contra Irán. También disfrutó en los últimos años de una de las economías de más rápido crecimiento del mundo desarrollado.

Pero el líder español se vio acorralado por una serie de casos judiciales que involucran a su partido, a su esposa y a su hermano, quienes niegan haber cometido irregularidades. También tuvo dificultades para dar cuenta de un episodio este verano en el que decenas de miles de personas, en su mayoría marroquíes, cruzaron la frontera hacia el territorio norteafricano español de Ceuta, donde una crisis humanitaria persiste dos meses después.

El Partido Popular, que ya tiene mayoría de escaños en el Parlamento, probablemente sacará a la luz el problema de la corrupción y la mala gestión por parte del gobierno de la crisis de Ceuta.

“Sánchez escoge este momento porque posiblemente es el mejor momento, ya que el tema de la vivienda sitúa el debate electoral en unos términos muy favorables a la idea del PSOE”, dijo Oriol Bartomeus, profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona, y sostuvo que “Sánchez puede plantear las elecciones o ha entendido que puede plantear las elecciones en unos términos muy clásicos, de izquierda y derecha”.

El líder socialista se enfrentará al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aspira a tomar el control del gobierno.