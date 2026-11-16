Caos aéreo en Estados Unidos: qué se sabe sobre la falla y cuándo volverán los vuelos a la normalidad

La suspensión total de los despegues del viernes desató un caos en los aeropuertos del país, que dejó a miles de pasajeros varados y cientos de vuelos afectados

Una falla en la red de telecomunicaciones obligó a suspender todos los despegues en el país

Estados Unidos enfrenta una de las mayores crisis aéreas de los últimos años por una falla técnica en los sistemas de comunicación que utiliza la Administración Federal de Aviación (FAA) para controlar el tránsito de aviones. El problema que comenzó el viernes derivó en la suspensión los despegues en todo el país y provocó cancelaciones y demoras durante tres jornadas consecutivas.

La interrupción afectó a miles de vuelos y dejó a más de un millón de pasajeros varados, según los reportes difundidos durante el fin de semana.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que las operaciones podrían volver a funcionar a plena capacidad este mismo lunes . Sin embargo, las autoridades todavía investigan el origen exacto de la falla y no descartan que el sistema necesite nuevas intervenciones.

La interrupción comenzó durante una tarea de mantenimiento en una estación de radio de la FAA ubicada en El Dorado, Arkansas. Según explicó Duffy, los técnicos reemplazaron un router como parte de un proceso de modernización de la infraestructura de comunicaciones.

El trabajo desencadenó problemas en otro equipo que la agencia había reemplazado semanas antes en una instalación de radar de Amarillo, Texas. Ese dispositivo comenzó a transmitir un volumen excesivo de datos y sobrecargó los routers de otros centros de control aéreo del país.

La falla afectó la red de comunicaciones que utilizan los controladores para organizar el tránsito aéreo. Ante el riesgo que representaba para las operaciones, la FAA ordenó suspender los despegues en todo el territorio estadounidense.

Para contener el problema, la agencia desactivó la función de transmisión de datos de los equipos involucrados y aplicó la misma medida a otros 60 routers similares distribuidos en el sistema nacional.

Duffy explicó que el recambio tecnológico busca reemplazar el antiguo sistema de cable de cobre por fibra óptica. Sin embargo, las autoridades todavía no determinaron por qué una tarea de mantenimiento que, según el funcionario, se había realizado en varias oportunidades sin inconvenientes desencadenó una falla de semejante magnitud.

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La interrupción del viernes provocó una suspensión de los despegues durante gran parte de la jornada. La medida paralizó casi todos los vuelos de salida y se convirtió en la interrupción nacional más prolongada desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Los problemas continuaron durante el fin de semana. El domingo, las interrupciones alcanzaron a más de 11.500 vuelos, mientras las aerolíneas intentaban reorganizar sus operaciones y reubicar a los pasajeros afectados.

Los registros de FlightAware mostraron una mejora durante las primeras horas de este lunes. Para ese momento, la plataforma contabilizaba más de 250 vuelos cancelados y alrededor de 650 demorados en todo el país.

La cifra representaba una reducción considerable frente a los más de 6.600 vuelos cancelados del sábado y los más de 10.000 afectados entre demoras y cancelaciones durante el domingo.

La crisis reavivó el debate sobre el estado de la infraestructura de control aéreo de Estados Unidos y la necesidad de acelerar su modernización.

El presidente Donald Trump responsabilizó a la administración de Joe Biden por el deterioro del sistema y reclamó más recursos para actualizar la tecnología. El domingo, en sus primeras declaraciones públicas sobre el episodio, pidió al Congreso que apruebe los fondos necesarios.

"Ya hemos comenzado el trabajo, pero debe hacerse de una sola vez, no a cuentagotas", escribió en sus redes sociales.

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Cuándo se normalizarán los vuelos

El gobierno estadounidense y las aerolíneas esperan recuperar la capacidad operativa completa durante este lunes. "De cara al final del día y al día siguiente, deberíamos estar funcionando a plena capacidad", afirmó Duffy durante una entrevista en el programa "This Week", de ABC.

El funcionario también descartó que existan indicios de un ciberataque o de una acción maliciosa detrás de la interrupción. No obstante, reconoció que los investigadores todavía no identificaron la raíz del problema.

Mientras tanto, las compañías aéreas trabajan para recuperar sus cronogramas y absorber a los pasajeros que no pudieron viajar durante el fin de semana.

Aunque las autoridades prevén una recuperación de las operaciones, los pasajeros todavía pueden encontrar demoras y cancelaciones en los principales aeropuertos del país.

Por eso, las aerolíneas y las autoridades recomiendan consultar el estado del vuelo directamente con la compañía antes de trasladarse al aeropuerto.