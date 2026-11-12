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Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

Scott Colom fue declarado ganador frente a Cindy Hyde-Smith, que contaba con el apoyo de Trump

12 de noviembre 2026 · 20:14hs
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Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

El senador republicano Blanche Kelso Bruce terminó su mandato como legislador el 3 de marzo de 1881. Desde entonces, no hubo otro integrante de la Cámara alta de raza negra por el Estado de Misisipi. Pero en la noche del miércoles el demócrata Scott Colom fue declarado ganador de la elección al Senado frente a Cindy Hyde-Smith: cuando asuma en enero de 2027 será el primer senador afroamericano que representará a Misisipi en casi un siglo y medio, y el primero elegido por voto popular.

Hyde-Smith, la titular del cargo, había recibido el respaldo del presidente Donald Trump. Aunque no le alcanzó y Scott Colom se quedó con la victoria. Para muchos de los residentes del Estado y para los estadounidenses de raza negra en todo el país, el triunfo de Colom refleja las ambiciones que se vieron frustradas por generaciones de opresión sistémica y violencia.

De todos los Estados en la región sur de Estados Unidos, Misisipi ocupa un lugar especial en la lucha por la exclusión de los estadounidenses negros de las promesas de libertad y justicia del país.

Bennie Thompson, representante del 2º Distrito de Misisipi, fue uno de los presentes en la Universidad de Tougaloo para celebrar en la fiesta por la victoria de su protegido. “Desde mi perspectiva, ahora tengo un socio en Washington”, dijo antes de presentar a Colom.

El senador electo aseguró: “Lo único que hice fue tener el valor de imaginar una noche como esta”.

La victoria de Colom otorgará a los demócratas 55 escaños en el Senado en el nuevo Congreso, lo que representa ocho bancas más. Se trata del mayor avance del partido en la Cámara en elecciones de mitad de mandato desde 1986, cuando los demócratas también consiguieron ocho escaños en la Cámara alta durante el segundo mandato del presidente Ronald Reagan.

La última vez que los demócratas ocuparon 55 bancas en el Senado fue en 2014, antes de perder la mayoría en las elecciones de mitad de mandato de ese año.

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