Provincial transita un año histórico en la Liga Argentina de Básquet y sueña con el premio mayor

Provincial lidera la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet con un récord de 18 triunfos y 5 derrotas en 23 encuentros.

Provincial avanza a paso firme en la Liga Argentina de Básquet,

Provincial ya dejó de ser una sorpresa en la Liga Argentina de Básquet, segundo nivel nacional, para transformarse en un serio candidato que está gozando del respeto de todos, no solamente por la campaña que está realizando, sino también por las bondades de sus juego.

El equipo de Esteban Gatti lidera la tabla de la Conferencia Sur con un porcentaje de triunfos del 78,20 % y un registro de 18 victorias y solo cinco derrotas en 23 partidos.

El Rojo viene haciendo una gran campaña y quiere continuar por ese camino para terminar en lo más alto de cara a los playoffs. Armó un equipo muy sólido que invita a soñar con un equipo rosarino en la Liga Nacional. Falta mucho, es difícil lograrlo, pero se está haciendo todo lo posible.

La campaña de Provincial en la Liga Argentina de Básquet

Provincial debutó con un triunfo por 84 a 80 como visitante de Unión de Mar del Plata, para luego caer en La Plata ante Gimnasia por 88 a 80.

Luego derrotó en el Bonilla a Ciclista Juninense 82-77 y a Central Entrerriano 100-84. En su quinto partido perdió como visitante ante Centenario de Venado Tuerto 89 a 87.

Tras esa caída metió ocho triunfos en fila: Pico F.C. (V) 74-68, Deportivo Norte (V) 66-60, Pergamino Básquet (L) 77-62, La Unión de Colón (L) 79-66, Lanús (L) 81-69, El Talar (V) 91-76, Villa Mitre de Bahía Blanca (V) 86-70 y Deportivo Viedma (V) 93-73. La racha se cortó contra Racing en Rosario al perder 82 a 77.

Después volvió a la senda del triunfo ante Quilmes de Mar del Plata (V) 83-70, Tomás de Rocamora (L) 75-73 y Deportivo Viedma (L) 99-81. Cayó ante Central Entrerriano (V) por 87 a 83, aunque luego metió dos triunfazos como local contra Pico F.C. 98 a 87 y contra Centenario de Venado Tuerto 84-73; y uno como visitante ante Ciclista Juninense por 100 a 66.

Dio un paso en falso en Rosario frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, donde a pesar de haber sacado 18 puntos de ventaja terminó perdiendo por 15, ya que la chapa final fue 63-78.

Aunque en su última presentación volvió a mostrar autoridad y venció de local a Quilmes de Mar del Plata por 89 a 72.

Su próximo juego será ante Lanús, de visitante, el próximo domingo 22 de febrero.