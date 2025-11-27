La Capital | El Mundo | Condena

Condenaron al expresidente de Perú Pedro Castillo a 11 años de prisión

Lo encontraron culpable de conspiración para una rebelión por su intento de cerrar el Congreso en 2022, lo que devino en su destitución

27 de noviembre 2025 · 21:43hs
Condenaron al expresidente de Perú Pedro Castillo a 11 años de prisión

Un tribunal de Perú condenó este jueves al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión por su intento de cerrar el Congreso en 2022, lo que devino en su destitución.

También fueron condenados sus exministros Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima, y Willy Huerta, y se impuso una pena menor a quien era su jefe del gabinete de asesores, Aníbal Torres. Otros dos acusados fueron absueltos por falta de pruebas.

>> Leer más: El expresidente peruano Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por corrupción

Castillo y Chávez recibieron una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En ambos casos la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso que la pena se ejecute de manera efectiva, aunque Chávez tiene asilo diplomático. El fallo puede ser apelado.

La Fiscalía había pedido 34 años de prisión para Castillo y 25 años para Chávez.

Huerta recibió la misma pena, pero la sala dispuso que quede en suspensión al igual que la condena de 6 años y 8 meses de prisión para Torres. El tribunal también impuso a los cuatro una reparación civil total de 12 millones de soles (unos 3,5 millones de dólares).

Castillo era juzgado desde marzo por haber anunciado el 7 de diciembre de 2022 la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la intervención del Poder Judicial, lo que fue calificado por la Fiscalía como un intento de quiebre del orden constitucional.

Con el cierre del Parlamento Castillo intentaba evitar una votación que buscaba su remoción por “incapacidad moral permanente”.

>> Leer más: El expresidente peruano Ollanta Humala fue condenado por lavado de dinero de Odebrecht

Ese mismo día el entonces mandatario fue detenido por la Policía tras salir del Palacio de Gobierno cuando se dirigía con su familia hacia la embajada de México, según la reconstrucción de los hechos recogida en el expediente judicial. Inmediatamente el Congreso lo destituyó.

Castillo ya había sobrevivido a otros dos intentos previos de remoción. Apenas estuvo 16 meses en el gobierno y modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis interna.

El juicio incluyó testimonios de exfuncionarios, mandos policiales y miembros de la escolta presidencial que detallaron las órdenes de Castillo y las circunstancias de su detención. El exgobernante afronta además otras investigaciones por presunta corrupción.

Maestro rural y sindicalista, Castillo ganó la elección de 2021 en segunda vuelta contra Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori.

La condena a Castillo se produjo un día después de la sentencia a 14 años de prisión del expresidente Martín Vizcarra por recibir sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador de la región Moquegua, en el sur del país. Vizcarra también fue inhabilitado por nueve años para ejercer cargos públicos.

Además de Castillo y Vizcarra, en Perú hay otros dos exmandatarios presos. Alejandro Toledo fue condenado a 20 años por lavado de activos de la constructora Odebrecht. En tanto, Ollanta Humala también cumple una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero de esa firma brasileña. Fujimori estuvo preso por más de 15 años, fue liberado en 2023 y murió en libertad al año siguiente.

Noticias relacionadas
Los abogados de Jair Bolsonaro habían solicitado el viernes a la corte que su cliente pudiera purgar su pena en su casa.

Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria

estados unidos quiere hacerse cargo de la reconstruccion de gaza

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

Ver comentarios

Las más leídas

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes

Me comí seis panchos: la historia detrás de uno de los audios más virales de redes

"Me comí seis panchos": la historia detrás de uno de los audios más virales de redes

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Lo último

Cuarta Edición del Desfile del Siglo

Cuarta Edición del Desfile del Siglo

El Teatro el Círculo presentó su extraordinaria temporada 2026.

El Teatro el Círculo presentó su extraordinaria temporada 2026.

Mirta de Fussi: pionera del Reformer en Rosario

Mirta de Fussi: pionera del Reformer en Rosario

Rosario dio un paso fundamental y el Concejo Municipal declaró la autonomía municipal

Tras casi dos meses de debate parlamentario, el Concejo debatió nuevas normas de aplicación inmediata y convocó a la Convención Estatuyente
Rosario dio un paso fundamental y el Concejo Municipal declaró la autonomía municipal

Por Lucas Ameriso

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes
Ovación

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Muerte en el Parque de España: la misteriosa chica O. podría tener datos clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte en el Parque de España: la misteriosa "chica O." podría tener datos clave

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes

Me comí seis panchos: la historia detrás de uno de los audios más virales de redes

"Me comí seis panchos": la historia detrás de uno de los audios más virales de redes

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros

Ovación
La tercera fue la vencida para el futsal de Tiro Suizo, que volvió a primera división
Ovación

La tercera fue la vencida para el futsal de Tiro Suizo, que volvió a primera división

La tercera fue la vencida para el futsal de Tiro Suizo, que volvió a primera división

La tercera fue la vencida para el futsal de Tiro Suizo, que volvió a primera división

Turismo Nacional: se viene una definición dramática en San Martín de Mendoza

Turismo Nacional: se viene una definición dramática en San Martín de Mendoza

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Policiales
Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana
Policiales

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales

La Ciudad
Rosario dio un paso fundamental y el Concejo Municipal declaró la autonomía municipal

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario dio un paso fundamental y el Concejo Municipal declaró la autonomía municipal

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Muerte en el Parque de España: la misteriosa chica O. podría tener datos clave

Muerte en el Parque de España: la misteriosa "chica O." podría tener datos clave

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros
POLICIALES

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros

Bajó del auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo
La Ciudad

Bajó del auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Es lo que se gastan en una cena: polémica por la propuesta de salario mínimo
Economía

"Es lo que se gastan en una cena": polémica por la propuesta de salario mínimo

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales
Policiales

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Fentanilo: la comisión investigadora tendrá su informe la semana próxima
LA CIUDAD

Fentanilo: la comisión investigadora tendrá su informe la semana próxima

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital
Policiales

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords
Información General

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales