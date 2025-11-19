La Capital | Información General | León XIV

El papa León XIV manifestó su deseo de visitar Argentina en 2026

El viaje del Sumo Pontífice al país formaría parte de una gira que incluye otros países de Latinoamérica como Uruguay, Perú y México

19 de noviembre 2025 · 13:15hs
León XIV visitará Turquía y Líbano a finales de noviembre

León XIV visitará Turquía y Líbano a finales de noviembre

Este martes, en el marco de una charla con periodistas en el Castel Gandolfo, el papa León XIV expresó su intención de visitar Argentina en 2026. Aún sin confirmación oficial, el Pontífice aseguró que irá programando gradualmente nuevos viajes internacionales.

León XIV fue consultado acerca de si tiene planeado recorrer América latina y no dudó en su respuesta: "Por supuesto". Además, detalló países específicos en la región por los que planea pasar: "Yo encantado de viajar, pero el problema es programarQuiero ir a México -donde hizo hincapié en ir a la Basílica de Guadalupe-, a Uruguay, Argentina y también Perú”.

El Sumo Pontífice ya transitó por varios de estos países. Por ejemplo, con el territorio peruano mantiene una gran conexión debido a que vivió casi 40 años como arzobispo. El recorrido por Latinoamérica para el próximo año incluiría sitios emblemáticos para la comunidad católica.

Sin embargo, no estableció fechas específicas debido al calendario acotado que tiene hoy en día por el Año Jubilar: “Durante el año de jubileo, cada día hay actividades y el próximo año ya vamos a programar poco a poco", afirmó Robert Prevost (nombre del Pontífice).

Además, manifestó interés en viajar a Oceanía, particularmente a naciones como las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea que las catalogó como "pendientes desde hace mucho tiempo".

Dentro del itinerario oficial, el Papa tiene planeado ir a Turquía desde el 27 hasta el 30 de noviembre y luego, hacer una visita a Líbano desde el 30 de noviembre al 2 de diciembre. Estos lugares eran considerados como destinos que quería visitar su predecesor, el papa Francisco.

