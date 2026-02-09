Detuvieron a un líder opositor venezolano que había sido liberado 12 horas antes

El fiscal general de Venezuela anunció que había pedido su arresto, mientras María Corina Machado afirmó que fue capturado durante la noche

El fiscal general de Venezuela anunció que su oficina había solicitado el arresto de uno de los aliados más cercanos de la líder opositora María Corina Machado , menos de 12 horas después de su liberación como parte de gestiones del gobierno para liberar a aquellos enfrentando acusaciones políticas.

El comunicado del fiscal general no indicó si Juan Pablo Guanipa fue arrestado nuevamente, ni dio indicios de su paradero, aunque Machado afirmó que fue capturado durante la noche. El gobierno lo había liberado junto con varios otros miembros de la oposición el domingo.

La oficina del fiscal general Tarek William Saab publicó en redes sociales que “ha solicitado ante el tribunal competente la revocatorio de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa: en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional”, pero no detalló qué condiciones violó Guanipa durante las horas que estuvo libre. Se dijo que las autoridades podrían implementar un arresto domiciliario.

El hijo de Guanipa, Ramón, dijo que las autoridades aún no le habían notificado el paradero de su padre ni su decisión de colocarlo bajo arresto domiciliario. Afirmó que Guanipa no violó las dos condiciones de su liberación —presentarse mensualmente ante un tribunal y no salir de Venezuela— y mostró el documento judicial que las enumeraba.

Liberación y detención

Horas antes, Machado indicó en redes sociales que Guanipa fue capturado alrededor de la medianoche en un barrio residencial de la capital, Caracas. “Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, publicó en la red social X (ex-Twitter).

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez enfrentó una creciente presión para liberar a cientos de personas cuyas detenciones, que datan de hace meses o años, fueron vinculadas a sus actividades políticas. Las liberaciones también siguieron a una visita a Venezuela de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Rodríguez asumió como mandataria interina tras la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero y su gobierno comenzó a liberar prisioneros días después. El grupo venezolano de derechos de los prisioneros Foro Penal confirmó la liberación de al menos 30 personas el domingo.

"Estoy convencido de que nuestro país ha cambiado completamente”, dijo Guanipa tras pasar ocho meses detenido en Caracas, y añadió: “Estoy convencido de que nos corresponde ahora enfocarnos todos hacia la construcción de un país libre y democrático”.

Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, expresó seria preocupación por la desaparición de Juan Pablo Guanipa. “Hasta ahora no tenemos información clara sobre quiénes se lo llevaron. Esperamos que sea liberado de inmediato”, indicó.

Guanipa fue detenido a finales de mayo y acusado por el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, de participar en un supuesto “grupo terrorista” que planeaba boicotear las elecciones legislativas de ese mes. El hermano de Guanipa, Tomás, rechazó la acusación y dijo que el arresto tenía como objetivo reprimir la disidencia.