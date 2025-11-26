El expresidente peruano Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por corrupción

La Justicia dictaminó que recibió sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador. La condena es efectiva y de ejecución inmediata

La Justicia condenó a 14 años de prisión al expresidente de Perú Martín Vizcarra al considerar que recibió sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador de la región Moquegua, en el sur del país, y lo inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos.

Vizcarra, presidente entre 2018 y 2020 tras ser vice del renunciante Pablo Kuczynski, será enviado a un penal porque la condena es efectiva y de ejecución inmediata.

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano, Mario Vizcarra, continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, dijo Vizcarra en la red social X (ex-Twitter) en referencia a la candidatura presidencial de su hermano por su partido Perú Primero, de cara a las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

El exmandatario cuestionó de esa manera a los grupos políticos que controlan el Congreso, entre los cuales tiene un gran peso la fuerza del fallecido expresidente Alberto Fujimori, a la que se enfrentó en su gobierno.

Su hermano dijo fuera de la sala de la audiencia: "Hoy es un día de vergüenza. El poder judicial acaba de sentenciar a un hombre justo cuyo único delito es haberse enfrentado toda la vida a los mafiosos”. Agregó que la justicia “que se dicta entre cuatro paredes de mafiosos. No puede ser mayor que la justicia del pueblo peruano que va a ser demostrada con total contundencia el próximo año el 12 de abril cuando le demos un puntapié a esos mafiosos en las ánforas”.

El abogado de Vizcarra anunció que apelará el fallo y pedirá que se revalúe la ejecución inmediata de la sentencia ante una instancia judicial superior.

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional concluyó que Vizcarra recibió pagos ilegales de empresas a cambio de adjudicarles contratos para un proyecto de irrigación y la construcción de un hospital, dos de las obras más importantes ejecutadas durante su gestión como gobernador regional, cargo que ejerció entre 2011 y 2014.

Vizcarra estaba acusado de haber recibido unos 611.000 dólares en sobornos. Dos empresarios aseguraron durante el proceso judicial que le pagaron para conseguir contratos. La Fiscalía había solicitado una pena de 15 años de prisión para el exmandatario, que se declaró inocente.

El delito que se le imputó es cohecho pasivo propio, en relación con los casos del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de Moquegua.

El tribunal ordenó al exmandatario y a las empresas implicadas una reparación civil de unos 692.763 dólares.

Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso y miembro de Acción Popular, señaló luego de conocerse la sentencia que “las personas y los que hacen política en el Perú deben saber que acá se debe cumplir las normas las leyes y la sentencia judicial es clara. Tiene que cumplir y asumir su responsabilidad”.

Otros exmandatarios actualmente en prisión son Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022). Fujimori estuvo tras las rejas por más de 15 años, fue liberado en 2023 y murió en libertad al año siguiente, a los 86 años.