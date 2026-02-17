Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta, clasificados a los playoffs de la Liga Nacional Masculina

Ganan y lideran. Los equipos rosarinos se metieron en los cuatros de final de la Liga Masculina de vóley

Normal 3 ganó sus dos compromisos de local y se prepara para dar pelea en los cuartos de final de la Liga Masculina.

En el último partido del fin de semana y en un tie-break, Sonder dejó escapar el invicto al caer ante Estudiantes 2-3 por la 7ª fecha de la Liga Nacional Masculina (LNVM) Copa Lüsqtoff, fecha en la que Normal 3 sumó seis puntos de local con sus triunfos ante Estudiantes y Ferro, y Citta se volvió con cinco unidades del norte tras superar a Infernales Vóley en Salta y a Ateneo Mariano Moreno en Catamarca. Con estos resultados, los equipos de la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) no solamente continúan liderando la tabla de posiciones de la Zona B del torneo organizado por Feva, sino que además ya están clasificados a los playoffs mostrando el mejor vóley del torneo.

El Tricolor se impuso el sábado a la noche en La Fábrica a Ferro Carril Oeste por 3-0 con parciales de 25/19, 25/22 y 25/21, pero el domingo no pudo repetir esa actuación. El equipo platense dio la nota y tras un partido vibrante se impuso 2-3, con parciales de 23/25, 20/25, 25/17, 25/23 y 18/20. Más allá de la caída, el equipo que conduce Sebastián Brajkovic continúa liderando la Zona B con 34 puntos cuando se acerca el final de la fase regular.

Normal 3, su escolta, ganó en sus dos presentaciones en el Club Calzada. Primero se deshizo de Estudiantes al superarlo 3-1 25/22, 23/25, 25/21 y 25/17 para luego dejar en el camino a Ferro Carril Oeste por un categórico 3-0, con parciales de 25/20, 25/23 y 26/24. El equipo que dirige Jonatan Divonna está segundo en la tabla con 28 puntos.

Citta jugó esta fecha de visitante. El viernes por la noche, en el Microestadio Delmi, en Salta, superó a Infernales Vóley 2-3, con parciales de 25/18, 16/25, 25/19, 20/25 y 11/15; y el domingo hizo lo propio con Ateneo Mariano Moreno por 3-0 con parciales de 17/25, 26/28 y 13/25 en la Ciudad Deportiva Saujil, de Catamarca. El conjunto conducido por Sabina Ramorini está tercero en la posiciones con 25 puntos.

En los restantes partidos del grupo, los resultados fueron: Ateneo Mariano Moreno 3, Gimnasia y Esgrima Santa Fe 2 (23/25, 20/25, 25/22, 26/24 y 15/12); e Infernales Vóley 3, Gimnasia y Esgrima Santa Fe 1 (25/16 19/25, 25/18 y 25/23)

La Zona A

En la Zona A, en tanto, Villa Dora es el primer clasificado de ese grupo a los playoffs. El conjunto santafesino sacó tres puntos en San Juan con el 3-2 contra Obras de San Juan (20/25, 25/23, 25/18, 21/25 y 16/14) y 3-2 ante Unión Vecinal Trinidad (26/24, 25/22, 18/25, 21/25 y 13/15).

Paraná Rowing, en tanto, cayó en el primer partido del fin de semana ante Lafinur por 2-3 (23/25, 25/17, 22/25, 25/20 y 16/18), pero cerró la fecha con una victoria vital de cara a la clasificación ante La Calera por 3-1 con parciales de 25/22, 21/25, 25/22 y 25/19.

En los restantes partidos los marcadores fueron: Unión Vecinal Trinidad 3, Libertad de San Juan 0 (25/15, 25/20 y 25/21); Echagüe 0, La Calera 3 (22/25, 17/25 y 17/25); Obras San Juan 3, Libertad de San Juan 1 (25/18, 23/25, 25/18 y 25/22); Echagüe 1, Lafinur 3 (22/25, 25/19, 20/25 y 24/26).

Lo que viene

El próximo fin de semana se definirá todo y se conocerán los rivales de los equipos rosarinos en los cruces de cuartos de final. En ese sentido, el programa de partidos de la octava y última fecha la fase regular es el siguiente:

Zona A:

Viernes 20: Lafinur v. Obras San Juan y La Calera v. Unión Vecinal Trinidad.

Sábado 21: Libertad de San Juan v. Echagüe y Villa Dora v. Paraná Rowing.

Domingo 22: Libertad de San Juan v. Paraná Rowing, Villa Dora v. Echagüe, Lafinur v. Unión Vecinal Trinidad y La Calera v. Obras San Juan.

Zona B:

Viernes 20: Citta v. Sonder, Gimnasia y Esgrima Santa Fe v. Normal 3.

Sábado 21: Ferro Carril Oeste v. Infernales Vóley y Estudiantes v. Ateneo Mariano Moreno.

Domingo 22: Citta v. Normal 3, Gimnasia y Esgrima Santa Fe v. Sonder, Estudiantes v. Infernales Vóley y Ferro Carril Oeste v. Ateneo Mariano Moreno.