La Capital | Ovación | Vóley

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta, clasificados a los playoffs de la Liga Nacional Masculina

Ganan y lideran. Los equipos rosarinos se metieron en los cuatros de final de la Liga Masculina de vóley

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

17 de febrero 2026 · 19:31hs
Normal 3 ganó sus dos compromisos de local y se prepara para dar pelea en los cuartos de final de la Liga Masculina.

Normal 3 ganó sus dos compromisos de local y se prepara para dar pelea en los cuartos de final de la Liga Masculina.

En el último partido del fin de semana y en un tie-break, Sonder dejó escapar el invicto al caer ante Estudiantes 2-3 por la 7ª fecha de la Liga Nacional Masculina (LNVM) Copa Lüsqtoff, fecha en la que Normal 3 sumó seis puntos de local con sus triunfos ante Estudiantes y Ferro, y Citta se volvió con cinco unidades del norte tras superar a Infernales Vóley en Salta y a Ateneo Mariano Moreno en Catamarca. Con estos resultados, los equipos de la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) no solamente continúan liderando la tabla de posiciones de la Zona B del torneo organizado por Feva, sino que además ya están clasificados a los playoffs mostrando el mejor vóley del torneo.

Sonder, líder de la Zona B

El Tricolor se impuso el sábado a la noche en La Fábrica a Ferro Carril Oeste por 3-0 con parciales de 25/19, 25/22 y 25/21, pero el domingo no pudo repetir esa actuación. El equipo platense dio la nota y tras un partido vibrante se impuso 2-3, con parciales de 23/25, 20/25, 25/17, 25/23 y 18/20. Más allá de la caída, el equipo que conduce Sebastián Brajkovic continúa liderando la Zona B con 34 puntos cuando se acerca el final de la fase regular.

Normal 3

Normal 3, su escolta, ganó en sus dos presentaciones en el Club Calzada. Primero se deshizo de Estudiantes al superarlo 3-1 25/22, 23/25, 25/21 y 25/17 para luego dejar en el camino a Ferro Carril Oeste por un categórico 3-0, con parciales de 25/20, 25/23 y 26/24. El equipo que dirige Jonatan Divonna está segundo en la tabla con 28 puntos.

Citta

Citta jugó esta fecha de visitante. El viernes por la noche, en el Microestadio Delmi, en Salta, superó a Infernales Vóley 2-3, con parciales de 25/18, 16/25, 25/19, 20/25 y 11/15; y el domingo hizo lo propio con Ateneo Mariano Moreno por 3-0 con parciales de 17/25, 26/28 y 13/25 en la Ciudad Deportiva Saujil, de Catamarca. El conjunto conducido por Sabina Ramorini está tercero en la posiciones con 25 puntos.

En los restantes partidos del grupo, los resultados fueron: Ateneo Mariano Moreno 3, Gimnasia y Esgrima Santa Fe 2 (23/25, 20/25, 25/22, 26/24 y 15/12); e Infernales Vóley 3, Gimnasia y Esgrima Santa Fe 1 (25/16 19/25, 25/18 y 25/23)

La Zona A

En la Zona A, en tanto, Villa Dora es el primer clasificado de ese grupo a los playoffs. El conjunto santafesino sacó tres puntos en San Juan con el 3-2 contra Obras de San Juan (20/25, 25/23, 25/18, 21/25 y 16/14) y 3-2 ante Unión Vecinal Trinidad (26/24, 25/22, 18/25, 21/25 y 13/15).

Paraná Rowing, en tanto, cayó en el primer partido del fin de semana ante Lafinur por 2-3 (23/25, 25/17, 22/25, 25/20 y 16/18), pero cerró la fecha con una victoria vital de cara a la clasificación ante La Calera por 3-1 con parciales de 25/22, 21/25, 25/22 y 25/19.

En los restantes partidos los marcadores fueron: Unión Vecinal Trinidad 3, Libertad de San Juan 0 (25/15, 25/20 y 25/21); Echagüe 0, La Calera 3 (22/25, 17/25 y 17/25); Obras San Juan 3, Libertad de San Juan 1 (25/18, 23/25, 25/18 y 25/22); Echagüe 1, Lafinur 3 (22/25, 25/19, 20/25 y 24/26).

Lo que viene

El próximo fin de semana se definirá todo y se conocerán los rivales de los equipos rosarinos en los cruces de cuartos de final. En ese sentido, el programa de partidos de la octava y última fecha la fase regular es el siguiente:

Zona A:

Viernes 20: Lafinur v. Obras San Juan y La Calera v. Unión Vecinal Trinidad.

Sábado 21: Libertad de San Juan v. Echagüe y Villa Dora v. Paraná Rowing.

Domingo 22: Libertad de San Juan v. Paraná Rowing, Villa Dora v. Echagüe, Lafinur v. Unión Vecinal Trinidad y La Calera v. Obras San Juan.

Zona B:

Viernes 20: Citta v. Sonder, Gimnasia y Esgrima Santa Fe v. Normal 3.

Sábado 21: Ferro Carril Oeste v. Infernales Vóley y Estudiantes v. Ateneo Mariano Moreno.

Domingo 22: Citta v. Normal 3, Gimnasia y Esgrima Santa Fe v. Sonder, Estudiantes v. Infernales Vóley y Ferro Carril Oeste v. Ateneo Mariano Moreno.

Noticias relacionadas
Francisco Scarpeccio anotó de penal el gol del triunfo de Newells en reserva ante Defensa y Justicia,

La reserva de Newell's consiguió su primer triunfo en el torneo

Ángel Di María celebra frente a los hinchas de Central en el triunfo canalla contra Barracas.

Los impresionantes números de Ángel Di María tras su regreso a Central

Di María junto a El Villano, el cantante de cumbio le puso ritmo al cumpleaños 38 de Fideo

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Armando Méndez dijo que en el segundo tiempo pudieron llegar algo más, con pelotazos.

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Lo último

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Provincial sueña con el premio mayor en la Liga Argentina de Básquet 

Provincial sueña con el premio mayor en la Liga Argentina de Básquet 

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta, clasificados a los playoffs de la Liga Nacional

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta, clasificados a los playoffs de la Liga Nacional

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Los bañistas evacuaron el río sin inconvenientes. El animal se mostró calmo y hasta la noche continuaba en el lugar, a pocos metros de la arena

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo
Marcha atrás en la reforma laboral: las licencias médicas se mantendrán sin cambios
Política

Marcha atrás en la reforma laboral: las licencias médicas se mantendrán sin cambios

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero
La Ciudad

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Policiales

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles
La Ciudad

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
POLTICA

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

Ovación
Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta, clasificados a los playoffs de la Liga Nacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta, clasificados a los playoffs de la Liga Nacional

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta, clasificados a los playoffs de la Liga Nacional

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta, clasificados a los playoffs de la Liga Nacional

La reserva de Newells consiguió su primer triunfo en el torneo

La reserva de Newell's consiguió su primer triunfo en el torneo

Los impresionantes números de Ángel Di María tras su regreso a Central

Los impresionantes números de Ángel Di María tras su regreso a Central

Policiales
Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Policiales

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

La Ciudad
Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo
La Ciudad

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso
La Ciudad

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Información General

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Clamor en las redes por Di María en la selección: Hay que ir a convencerlo
Ovación

Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a convencerlo"

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
El Mundo

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
La Ciudad

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla
Ovación

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia
Información General

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares
Información General

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: No hay pruebas
Información general

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: "No hay pruebas"

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso
El mundo

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema
La Ciudad

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina
Ovación

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis