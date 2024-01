Cómo fue hace tres años el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump

El ataque más violento a una de las instituciones más importantes de la democracia estadounidense dejó un saldo de cinco muertos, cuatro eran manifestantes y uno un policía del Capitolio. Además, aproximadamente, unos 12 agentes de seguridad resultaron heridos.

Asalto al Capitolio: la cronología de los hechos

Horas antes de la toma del edificio sede de las Cámaras del Congreso de Estados Unidos, miles de simpatizantes pro Trump se reunieron en el mitin “Save America” en el parque público The Elipse. Esta reunión multitudinaria contó con los discursos de Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York y Donald Trump Jr, el hijo del líder político, tres referencias dentro del mundo republicano.

capitolio20.jpeg Manifestantes pro Trump se manifiestan en el Capitolio de los EE. UU. En Washington el 6 de enero de 2021. Una nueva encuesta muestra que un año después de la letal insurrección del 6 de enero en el Capitolio de los EE. UU., solo 4 de cada 10 republicanos recuerdan el ataque de sus partidarios del expresidente Donald Trump como muy violento o extremadamente violento. Foto: AP

Durante su discurso, Donald Trump llamó a sus seguidores a marchar hacia el edificio: "Vamos a caminar hasta el Capitolio. Y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas. Y probablemente no vamos a vitorear tanto a algunos de ellos, porque nunca recuperaremos nuestro país con debilidad”, expresó el ex presidente.

La locación del mitin era conveniente, el parque The Elipse se encuentra a tan solo 3 kilómetros de distancia del edificio posteriormente asaltado. Un grupo de manifestantes siguió con especial obediencia las órdenes de su líder, y se dirigió, envalentonado, a recuperar lo que creían que les pertenecía, las elecciones de noviembre del 2020.

capitolio23.jpeg Jacob Anthony Chansley, con su icónico atuendo junto a otros insurrectos que apoyaban al entonces presidente Donald Trump, son confrontados por la Policía del Capitolio de los Estados Unidos en el pasillo fuera de la cámara del Senado en el Capitolio, el 6 de enero de 2021, en Washington. AP

Cerca de las 13, hora local, el Capitolio se llenó de partidarios trumpistas, quienes, violentamente, burlaron la seguridad y accedieron al edificio para intentar evitar que Joe Biden sea declarado oficialmente como presidente. Entre los manifestantes predominaban las banderas de Estados Unidos, y las gorras rojas con las siglas MAGA (Make America Great Again, frase célebre de Trump), pero también los exóticos disfraces. Uno de los partidarios se volvió “famoso” en las redes sociales por su llamativo disfraz de toro.

Los manifestantes, una vez superado el perímetro de seguridad de las escalinatas del Capitolio, rompieron las ventanas para ingresar. En ese contexto, los legisladores presentes en ambas Cámaras del Congreso debieron ser evacuados, en orden de preservar su seguridad. Entre los representantes evacuados se encontraba Mike Pence, ex vicepresidente durante la gestión de Donald Trump. En su cuenta de Twitter, luego suspendida, el líder político criticó a Pence, y expresó que no tuvo el “coraje” para “hacer lo que debería haber hecho para proteger al país y la Constitución”.

capitolio16.jpeg Manifestantes pro Trump se reúnen frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, el 6 de enero de 2021. Foto: AP

Finalmente, cerca de las 14.30 los manifestantes lograron ingresar al Capitolio, llegaron hasta el Senado y la Cámara de Representantes. No obstante, no pudieron evitar ninguna votación, el fin último de este ataque, ya que los legisladores ya habían sido evacuados.

Dos horas más tarde del comienzo del ataque, Donald Trump se dirigió a sus seguidores mediante su cuenta de Twitter, su canal predilecto. Les pidió a sus simpatizantes que “se mantengan pacíficos” y que “respeten la ley”, pero continuó afirmando que la elección fue “fraudulenta”.

Para las 15.30 la policía logró retirar a los agitadores del Senado y despejar el perímetro. Además, Donald Trump, quien todavía se encontraba en funciones para la fecha, envió a la Guardia Nacional.