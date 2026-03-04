La Capital | El Mundo | España

España responde a las amenazas de Donald Trump: "No vamos a ser cómplices"

El presidente estadounidense ordenó cortar las relaciones comerciales entre países ante la negativa de ceder las bases militares

4 de marzo 2026 · 10:55hs
Pedro Sánchez rechazó el conflicto en Medio Oriente

Pedro Sánchez rechazó el conflicto en Medio Oriente

Donald Trump amenazó a España con "un embargo total" en el comercio bilateral entre países debido a la decisión por parte de Pedro Sánchez de negar el acceso a las bases militares conjuntas para los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Frente a ello, el presidente brindó una declaración institucional respecto a su postura en medio del conflicto bélico en Medio Oriente.

Durante su reunión con periodistas, el líder norteamericano comentó que había ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, “romper todas las relaciones” con el país ibérico por el "mal comportamiento de España".

Ante el rechazo español, Trump aseguró: "España dice que no podemos usar sus bases. Podemos usar sus bases si queremos. Podemos volar y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no podemos hacerlo".

Por otro lado, el presidente estadounidense calificó al país europeo como "un aliado terrible" y exclamó que "no quiere saber nada con España". La intimidación desde Washington generó preocupación, aunque es toda una incógnita si finalmente podrá avanzar con esta prohibición. Esto se debe a que el país ibérico forma parte de la Unión Europea y los acuerdos comerciales concretados rigen para los 27 países miembros.

Pedro respondió a las amenazas de Donald Trump

El mandamás español aclaró la postura nacional en medio de las tensiones: "La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”. En este sentido, agregó: “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo".

Además, remarcó que la conducta adoptada "es la misma" a los casos de guerra en Gaza y Ucrania: "‘No’ a la quiebra del derecho internacional, ‘no’ a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos y bombas, y a ‘no’ a repetir errores del pasado".

Sánchez lamentó los ataques ocurridos en Medio Oriente: "Nadie sabe con certeza que pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes iniciaron el primer ataque".

Por último, el presidente del gobierno reafirmó su rechazo total al conflicto bélico, sin mencionar a Trump: "Es inaceptable que algunos presidentes utilicen la niebla de la guerra para encubrir sus fracasos".

Aunque EE.UU. tenga a su disposición una base aérea y otra naval en Andalucía, la determinación de no cederlas por parte del régimen español se debe a que "no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio de Cooperación para la Defensa y que no encaje en la Carta de Naciones Unidas", según aseguró José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores del país europeo.

