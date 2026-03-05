Kristi Noem, una de las caras más importantes de las deportaciones masivas de la gestión Trump, tuvo un mandato repleto de polémicas

El presidente estadounidense, Donald Trump, despidió a su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y anunció planes para sustituirla por el senador por Oklahoma Markwayne Mullin, después de que los legisladores republicanos la interrogaran esta semana en audiencias en el Congreso sobre varios temas, incluido su conocimiento de un contrato con una empresa con conexiones políticas.

Trump anunció el reemplazo en las redes sociales, junto con una nueva función, hasta ahora inexistente, para Noem: enviada especial para el Escudo de las Américas, que dijo que sería una nueva iniciativa de seguridad para el hemisferio occidental.

Trump mantiene una relación cercana con Mullin y habla con él regularmente. Mullin dijo que Noem había “hecho lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias”, pero que esperaba aprender de su tiempo liderando el departamento y “aprovechar las cosas que no salieron como estaba previsto”.

Noem —la primera integrante del gabinete en ser destituida durante el segundo mandato de Trump— había sido una de las figuras clave del gobierno en el cumplimiento de su iniciativa de deportación masiva, con la que el presidente hizo una campaña agresiva y que estuvo muy influida por Stephen Miller, uno de los principales asesores de la Casa Blanca.

Pero el mandato de Noem había estado marcado por una serie de controversias. El jueves, el presidente contradijo las declaraciones que Noem hizo en su comparecencia ante un panel del Senado. Trump negó haber dado su visto bueno a una campaña publicitaria sobre seguridad fronteriza en la que aparecía Noem. “Nunca supe nada al respecto”, dijo el presidente.

El mandato de Noem estuvo repleto de polémicas. Desde el principio, se mostró agresiva al convertirse en la mensajera pública de la campaña de deportación masiva. Protagonizó anuncios en los que se instaba a los migrantes a abandonar el país, apareció habitualmente en televisión e incluso grabó un video en el interior de una cárcel salvadoreña en la que estaban recluidos migrantes venezolanos que habían sido expulsados. Algunos miembros de su departamento creían que Noem estaba utilizando su cargo para escalar políticamente.