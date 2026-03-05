La Capital | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Kristi Noem, una de las caras más importantes de las deportaciones masivas de la gestión Trump, tuvo un mandato repleto de polémicas

5 de marzo 2026 · 23:07hs
Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

El presidente estadounidense, Donald Trump, despidió a su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y anunció planes para sustituirla por el senador por Oklahoma Markwayne Mullin, después de que los legisladores republicanos la interrogaran esta semana en audiencias en el Congreso sobre varios temas, incluido su conocimiento de un contrato con una empresa con conexiones políticas.

Trump anunció el reemplazo en las redes sociales, junto con una nueva función, hasta ahora inexistente, para Noem: enviada especial para el Escudo de las Américas, que dijo que sería una nueva iniciativa de seguridad para el hemisferio occidental.

Trump mantiene una relación cercana con Mullin y habla con él regularmente. Mullin dijo que Noem había “hecho lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias”, pero que esperaba aprender de su tiempo liderando el departamento y “aprovechar las cosas que no salieron como estaba previsto”.

Noem —la primera integrante del gabinete en ser destituida durante el segundo mandato de Trump— había sido una de las figuras clave del gobierno en el cumplimiento de su iniciativa de deportación masiva, con la que el presidente hizo una campaña agresiva y que estuvo muy influida por Stephen Miller, uno de los principales asesores de la Casa Blanca.

Pero el mandato de Noem había estado marcado por una serie de controversias. El jueves, el presidente contradijo las declaraciones que Noem hizo en su comparecencia ante un panel del Senado. Trump negó haber dado su visto bueno a una campaña publicitaria sobre seguridad fronteriza en la que aparecía Noem. “Nunca supe nada al respecto”, dijo el presidente.

El mandato de Noem estuvo repleto de polémicas. Desde el principio, se mostró agresiva al convertirse en la mensajera pública de la campaña de deportación masiva. Protagonizó anuncios en los que se instaba a los migrantes a abandonar el país, apareció habitualmente en televisión e incluso grabó un video en el interior de una cárcel salvadoreña en la que estaban recluidos migrantes venezolanos que habían sido expulsados. Algunos miembros de su departamento creían que Noem estaba utilizando su cargo para escalar políticamente.

Noticias relacionadas
“España se ha portado de manera terrible”, cuestionó el líder republicano.

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares

escala el conflicto belico en medio oriente: ataques en teheran y en libano

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano

El contacto entre Milei y Lamelas se enmarca en el alineamiento de la gestión libertaria con la administración republicana de Trump.

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU

trump promete ataques a iran por cuatro o cinco semanas o mucho mas

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas "o mucho más"

Ver comentarios

Las más leídas

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Lo último

Primera práctica de la Fórmula 1 2026 en Melbourne: Franco Colapinto, el mejor de Alpine pero lejos

Primera práctica de la Fórmula 1 2026 en Melbourne: Franco Colapinto, el mejor de Alpine pero lejos

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Sucedió en barrio Roque Sáenz Peña y hay un detenido. El niño asesinado era hijo del barbero y murió camino al hospital
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Por un lugar en Vaca Muerta: Santa Fe busca sumar a sus industrias

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Por un lugar en Vaca Muerta: Santa Fe busca sumar a sus industrias

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Ovación
En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Rugby: Capibaras XV visita a Pampas con la ilusión de prolongar su invicto

Rugby: Capibaras XV visita a Pampas con la ilusión de prolongar su invicto

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Policiales
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

Mariano Romero: La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad

Mariano Romero: "La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad"

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional
El Mundo

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario
La Ciudad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores
Policiales

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?
La Región

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal
La Ciudad

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos
Información General

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada
La Ciudad

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura
La ciudad

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos
Información general

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar
La Ciudad

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo
Economía

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo