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El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

La plataforma reúne alertas por localidad, niveles de los ríos, registros de lluvias, teléfonos de emergencia y recomendaciones ante tormentas e inundaciones

13 de noviembre 2026 · 10:55hs
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El gobierno de Santa Fe presentó una plataforma para prevenir riesgos ante el fenómeno de El Niño

Celina Mutti Lovera / La Capital

El gobierno de Santa Fe presentó una plataforma para prevenir riesgos ante el fenómeno de El Niño

Ante la posibilidad de contingencias asociadas al fenómeno de El Niño, el gobierno de Santa Fe presentó una nueva página web que reúne información oficial para consultar alertas meteorológicas, niveles de los ríos y recomendaciones de prevención. La herramienta también incluye teléfonos de emergencia, datos sobre centros de salud y vacunatorios e información vial.

La plataforma busca concentrar en un solo sitio datos provenientes de distintos organismos provinciales para que los santafesinos puedan acceder a información actualizada y tomar decisiones frente a posibles tormentas, inundaciones y otras situaciones de riesgo.

Entre los recursos disponibles se encuentran las alertas meteorológicas organizadas por localidad, los registros de lluvias y los niveles de los ríos. También se pueden consultar recomendaciones ante eventos climáticos adversos y números de contacto para solicitar asistencia.

>> Leer más: El Niño: ya se evacuó el 85% de la hacienda de las islas en Santa Fe

La web incorpora, además, información sobre centros de salud y vacunatorios, el estado de las rutas y herramientas destinadas a productores agropecuarios.

Una herramienta de prevención

La presentación estuvo a cargo de la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien indicó que la web se nutre a partir del trabajo articulado con cada municipio santafesino, por lo que permitirá “transmitir comunicados oficiales actualizados al instante, con todo lo que le tenemos que contar al vecino”.

Además, explicó que cuenta con “un apartado especial que tiene que ver con qué hacer ante situaciones de lluvias, de tormentas y de inundación, en lo que respecta a residuos, uso responsable del agua, cuestiones vinculadas a lo alimenticio, a la higiene de la casa. Asimismo, incluye recomendaciones relacionadas a seguridad vial, que muestran en un mapa georreferenciado los cortes, las obras, los desvíos que están haciendo o se van a hacer.

El nuevo sitio ofrece además información relacionada a las juntas locales de Protección Civil, los planes de contingencia de cada lugar; como así también datos para productores agropecuarios, y en este sentido sobre el Ropeca (Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria), la plataforma digital pública y gratuita impulsada por el Gobierno de Santa Fe para coordinar la asistencia frente a inundaciones, sequías, incendios u otras contingencias climáticas.

Según explicaron desde la provincia, el objetivo es reunir en una misma plataforma los datos que producen diferentes organismos oficiales y ofrecer una fuente de consulta para la población ante eventuales tormentas e inundaciones. Se puede acceder al sitio web a través de este link.

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