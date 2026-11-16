La crecida del río Paraná ya dejó 260 evacuados en Santa Fe y refuerzan los operativos

El río alcanzó los 5,77 metros en el puerto local, por encima del nivel de evacuación. Hay dos centros de asistencia activos y evalúan habilitar otros dos

Las familias de las zonas costeras son trasladadas a centros de asistencia (Foto: @gmalfaro)

La crecida del río Paraná superó el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe y ya hay 260 personas que debieron dejar sus hogares. Con el hidrómetro del puerto local en 5,77 metros, siete centímetros por encima de la marca de evacuación establecida en 5,70, la Municipalidad reforzó los operativos de asistencia y mantiene preparado un esquema para habilitar nuevos centros si la situación lo requiere.

Actualmente, funcionan dos espacios de alojamiento: uno en Alto Verde, donde se concentra la mayor cantidad de familias, y otro en Colastiné Sur . Según informó el intendente Juan Pablo Poletti, el municipio también cuenta con terrenos y módulos habitacionales disponibles para ampliar la capacidad de respuesta ante un eventual aumento de las evacuaciones.

La planificación contempla cuatro posibles centros de asistencia. Además de los dos que ya están en funcionamiento, se prevé habilitar un tercer espacio frente a Alto Verde y un cuarto en Colastiné Norte. La apertura dependerá de la evolución del río y de las decisiones del comité de emergencia.

El principal dispositivo de alojamiento está ubicado en Alto Verde . Allí se construyeron 72 módulos habitacionales, que actualmente reciben a familias desplazadas por el avance del agua. El predio cuenta con instalaciones para brindar alojamiento, asistencia alimentaria y atención sanitaria.

El segundo centro funciona en Colastiné Sur, donde fueron alojadas nueve familias. En ese sector también se brinda asistencia a vecinos que necesitan trasladar sus pertenencias o recibir ayuda ante la proximidad del agua.

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La Municipalidad mantiene recorridas en lancha y con vehículos anfibios para relevar la situación de las familias que todavía permanecen en zonas afectadas. Durante el fin de semana, los operativos se concentraron especialmente en la Vuelta del Paraguayo, donde se evaluaron nuevos traslados. También se analiza la situación de vecinos de Colastiné Sur.

Además de las personas alojadas en los centros, hay familias que recibieron asistencia para abandonar sus viviendas y trasladarse a casas de familiares. Por eso, el número de personas afectadas por la creciente es mayor que el de quienes permanecen en los espacios municipales.

Cuántos centros de evacuados podría habilitar Santa Fe

Ante la posibilidad de que el Paraná continúe creciendo, el municipio prepara distintas alternativas para ampliar los lugares de alojamiento.

En Alto Verde, el diseño inicial del predio contemplaba 79 módulos, pero una reorganización permitió mejorar la distribución y alcanzar una capacidad proyectada de hasta 90 unidades. Además, frente al centro de asistencia hay otro terreno conveniado donde podrían construirse otros 80 módulos.

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En Colastiné Sur está prevista la instalación de un total de 20 módulos. A eso se suma la posibilidad de incorporar unidades plegables que pueden trasladarse en camiones y montarse mediante un sistema de encastre, en aproximadamente un día.

El intendente también confirmó que se evalúa la habilitación de espacios adicionales para responder a un posible segundo pico de la creciente, previsto hacia fines de diciembre.

Atención médica y continuidad escolar para las familias evacuadas

Los centros de asistencia cuentan con dispositivos para atender las necesidades sanitarias de las personas evacuadas. En Alto Verde funciona una unidad fija de salud donde se realizan consultas, controles de enfermedades crónicas, seguimiento de pacientes y entrega de medicamentos.

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Entre las personas alojadas hay situaciones que requieren atención especial, como embarazadas, un bebé de pocos días, un niño con discapacidad severa y un adulto mayor con una enfermedad terminal. Una de las mujeres embarazadas, que tenía fecha probable de parto para este lunes, fue trasladada al Hospital Cullen para recibir atención médica.

También se organizó un esquema para garantizar la continuidad escolar de los chicos que debieron dejar sus hogares. En coordinación con el Ministerio de Educación provincial, el municipio dispuso dos recorridos especiales del sistema Munibus para trasladar por la mañana a los niños alojados en Alto Verde hacia sus escuelas. En el predio, además, se brinda apoyo escolar.

La asistencia incluye viandas para el almuerzo y la cena, aunque también se habilitaron espacios para que las familias puedan cocinar sus propios alimentos bajo condiciones de seguridad.

Bombeo, defensas y seguridad en las zonas afectadas

Mientras continúa la asistencia a las familias, el municipio mantiene el monitoreo del sistema de defensas y drenaje de la ciudad. Según informó Poletti, entre el 75% y el 80% de los 54 puntos de bombeo ya funcionan con las compuertas cerradas y los sistemas de extracción de agua en marcha.

También se realizaron cierres preventivos de compuertas en distintos sectores y continúan las tareas de vigilancia en las zonas costeras. En la Vuelta del Paraguayo se reforzó la custodia de las viviendas y pertenencias de las familias que debieron evacuarse, con la incorporación de personal de la Guardia Rural Los Pumas.

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Los relevamientos también abarcan sectores como Los Alisos, Los Cañaverales, Playa Norte y la zona de la ruta nacional 168, donde algunos vecinos debieron trasladarse hacia lugares más altos ante el avance del agua.

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Por otra parte, Prefectura Naval Argentina recomendó evitar la navegación recreativa y, en caso de salir al río, circular a velocidad de guarda para no generar oleaje que pueda afectar a las viviendas ubicadas sobre la costa.

Qué se espera para el río Paraná en Santa Fe

Las proyecciones que manejan las autoridades municipales anticipan que el Paraná podría alcanzar entre 5,80 y 5,90 metros durante este primer pico de la creciente, con una posible meseta hacia el 24 de noviembre.

Poletti señaló que el río podría mantenerse en niveles elevados durante varias semanas y que no se espera una bajante significativa después de este primer episodio. Además, el municipio mantiene el contacto permanente con el Gobierno provincial y Prefectura para seguir la evolución de las alturas y anticipar nuevos traslados.

Mientras tanto, los equipos municipales continúan con los relevamientos en las zonas ribereñas y la preparación de nuevos espacios de alojamiento. El objetivo es contar con capacidad de respuesta si el avance del Paraná obliga a evacuar a más familias.