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¿Cómo será la obra del puerto de Rosario que promete cambiarle la operatividad?

La concesionaria TPR comenzó una nueva etapa inversión sobre el muelle sur. Las características de una apuesta para dar el salto y recibir a la minería

3 de septiembre 2026 · 11:07hs
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TPR avanza con una inversión en los muelles

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Terminal Puerto Rosario (TPR), concesionaria de una de las terminales de la ciudad, ha iniciado un ambicioso proyecto para reconstruir y modernizar el muelle sur de la terminal portuaria local. Es una obra tan esperada como compleja que una vez en marcha puede cambiar el eje portuario de la ciudad.

Esta nueva inversión es de 16,5 millones de dólares, enmarcada en una total de 30 millones de dólares, y busca restaurar la operatividad completa de la infraestructura, la cual sufrió graves deterioros estructurales y derrumbes en años recientes.

El relanzamiento de este muelle clave permitirá el manejo de diversas cargas, incluyendo graneles, vehículos y suministros estratégicos para la industria minera.

Puerto de Rosario inversión

Con esta mejora técnica, la ciudad de Rosario pretende fortalecer su competitividad regional y optimizar su capacidad logística nacional. Esta transformación posiciona al puerto como un nodo esencial para el comercio exterior y el crecimiento económico del área central del país.

Esta obra implica una inversión total de más de 16,5 millones de dólares y representa la primera etapa para los refuerzos del muelle que estaban pendientes.

La ejecución técnica de esta primera etapa de refuerzo se centrará en la construcción de un muro pantalla de hormigón armado excavado in situ, diseñado para extender la vida útil del muelle actual y garantizar la plena operatividad de la terminal.

>>>Leer más: El puerto de Rosario, los tipos ricos y el hijo de la pavota

Puerto de Rosario con intensiones de subirse a la ola minera

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Este muro tendrá una longitud de 609 metros lineales y una profundidad de 23 metros (lo que equivale a un edificio de 7 pisos), y estará anclado mediante una serie de tensores activos de 28 metros de longitud.

Para llevar a cabo estas tareas, se requerirá equipamiento de gran escala para realizar las excavaciones con precisión, así como equipos de izaje para los montajes.

Además, se prevé la utilización de más de 12 mil metros cúbicos de hormigón de alta resistencia H-45 y más de 3 mil toneladas de acero, cantidad suficiente como para construir diez edificios de doce pisos.

>>> Leer más: El puerto de Rosario: se abrió la ventana, que no se escape la tortuga

Tanto la ingeniería de detalle como la construcción física estarán a cargo de empresas de la provincia de Santa Fe.

Se estima que los trabajos demandarán la labor directa de entre 30 y 40 operarios, sumados a unas 30 personas adicionales de forma indirecta, quienes se desempeñarán en la oficina técnica y en diversos talleres dedicados al armado de estructuras y la preparación de los materiales necesarios para la obra.

Finalmente, el aspecto más desafiante de las obras será su ejecución en plena convivencia con las operaciones de carga y descarga de buques, lo que significa que el puerto continuará totalmente operativo durante los 18 meses que dura la fase de ejecución.

Una vez completada, el muelle recuperará su capacidad para operar de forma multipropósito cargas a granel, vehículos, cargas generales y cargas proyecto.

Además, el comienzo de estas obras simboliza el fin de un prolongado conflicto institucional entre la empresa concesionaria y el gobierno de la provincia de Santa Fe.

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