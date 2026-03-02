La Capital | Economía | industria

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) se reunieron en Rosario para expresar su preocupación sobre la caída de la actividad, el trabajo y el consumo. Números en rojo

Alvaro Torriglia

Por Alvaro Torriglia

2 de marzo 2026 · 15:50hs
Los dirigentes de Came y Fisfe se reunieron en la Asociación Empresaria de Rosario.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) lanzaron un dramático alerta sobre la crisis de producción y consumo que atraviesa la economía. Durante una reunión realizada en la Asociación Empresaria de Rosario, directivos de ambas entidades expresaron su preocupación por la caída de actividad. Ricardo Diab, de Came, y Javier Martín, de Fisfe, coincidieron en el diagnóstico: "No hay motivos para pensar en que la situación vaya a mejorar”.

"El comercio tiene que ir de la mano con la industria nacional porque, le pese a quien le pese, necesitamos que haya trabajadores bien pagos para que puedan consumir”, señaló Diab, tomando distancia de otras gremiales empresarias que a nivel nacional se alinearon con la política de apertura importadora del gobierno nacional. Para Martín, "es falso el dilema entre la producción nacional y el consumidor, ya quien hoy puede llegar a comprar algún producto más barato, mañana dejará de consumir cuando se quede sin trabajo porque cierra la fábrica”.

El presidente de Fisfe se mostró, de todos modos, más comprensivo con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), que no cesa en su apoyo a Javier Milei pese a los ataques directos que recibe. “La UIA es una organización nacional que debe hacer un balance entre empresas de diferentes sectores y tamaños, nosotros hacemos llegar nuestra posición desde Fisfe pero sabemos que no puede dejar conforme a todo el mundo”.

Crisis preocupante

Más allá de la diplomacia, el encuentro de dos entidades que son viejas conocidas, ya que hay una relación histórica entre la conducción de Fisfe y la de la Asociación Empresaria de Rosario, aparece como un mojón de rebeldía empresaria. "Compartimos un pensamiento e intereses comunes, basados en la defensa de la pequeña y media empresa, no es una encuentro efímero sino el inicio de una agenda de trabajo”, explicó Diab.

fisfe y came 5b

Los colectivos que representan ambas entidades vienen de dos años de crisis. Una situación que se agravó en los últimos meses y que no tiene muchas perspectivas de cambiar. “Nuestras estadísticas sobre ventas minoristas nos dan negativas desde hace muchísimo tiempo, en dieimbre la cáida fuede 5,5% y en enero del 4,5%”, señaló el titular de Came. El presidente de Fisfe citó el relevamiento mensual de la entidad para destacar que el año pasado la actividad del sectorcayó casi 10% “contra un 2024 que también fue de pérdida.

Las industrias metalúrgicas, del calzado y textil “soportan una oleada importadora muy fuerte”, subrayó y concluyó: "Un país no puede producir todo pero tampoco puede importar todo, de hecho en Estados Unidos, Europa y Brasil la política es de protección a su trabajo”.

Números en rojo

Según el relevamiento de ventas minoristas que lleva adelante Came a nivel nacional, en diciembre se confirmó la tendencia negativa que sufre el comercio: sólo observando el último semestre del 2025 mes tras mes en las comparaciones interanuales se evidencia la caída y el retroceso. El análisis sectorial de diciembre confirmó la tendencia recesiva: seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos. En ese marco, el 30 % de los comerciantes consultados aseguró haber empeorado respecto del 2024.

En tanto, la producción industrial de las pymes a nivel nacional cayó en promedio un 7,3% en enero en la comparación interanual. Por otro lado, en la medición intermensual se detectó un descenso del 1,5%. La utilización de la capacidad instalada industrial se posicionó en el 61%, registrando una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

El último informe de Fisfe, correspondiente a diciembre de 2025, da cuenta con claridad del escenario que atraviesa la industria en la provincia: la producción de la industria manufacturera en Santa Fe registró en ese mes un retroceso del 9,8% interanual, mientras que el 68% de las ramas industriales presentó caída en su nivel de producción.

Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron aproximadamente 300 industrias y 8.000 puestos de trabajo industriales en la provincia, lo que representa una baja del 4,9% en la cantidad de establecimientos y del 5,6% en el empleo sectorial. Durante el encuentro también se analizó el aumento de las firmas que ingresan en procedimientos de crisis y concursos preventivos, fenómenos que reflejan las dificultades crecientes para sostener estructuras en un escenario de mercado interno debilitado y costos financieros elevados.

Estímulos al consumo

“Estamos preocupados y ocupados porque hace muchos meses que el comercio se encuentra en caída y no vemos señales de que vaya a cambiar en los próximos meses”, expresó Diab.

Martín agregó: “Si no tenemos actividades con valor agregado vamos a tener sueldos paupérrimos, una apertura sin reformas lo único que hace es anticipar el aumento del desempleo”.

Ambos dirigentes coincidieron, respecto de las reformas, en la necesidad de debatir la plataforma impositiva para disminuir la carga tributaria, generar propuestas que hagan más eficientes la logística y mejor acceso al financiamiento con tasas accesibles. Un ade las alternativas que se barajó en el encuentro fue el pedido para que vuelvan los programas de estímulo al consumo, como fue el Ahora 12.

